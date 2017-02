Wegner: Mehr Wohnungsneubau in Großstädten

Berlin (ots) - Baurechtsnovelle erleichtert Wohnen inInnenstadtlageLaut einer aktuellen Studie des Instituts der deutschen WirtschaftKöln (iwd) gelingt es den Großstädten nicht, die steigendeEinwohnerzahl mit ausreichend neuem Wohnraum zu versorgen. Besondersgroß ist der Mangel an 3- und 4-Zimmer-Wohnungen. Hierzu erklärt derGroßstadtbeauftragte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Kai Wegner:"Die aktuelle iwd-Studie zeigt, dass wir gerade in den wachsendenGroßstädten dringend neuen Wohnraum brauchen. Mit der Novelle desStädtebaurechts unterstützt die CDU/CSU-Fraktion die Großstädte beider Wohnungsvielfalt und der Sicherung bezahlbaren Wohnens in denbesonders beliebten Innenstadtlagen.Die großen Städte müssen deutlich nachbessern und denWohnungsneubau dem tatsächlichen Wohnungsbedarf anpassen. Dafürmüssen sie mehr Bauland ausweisen. Moderne Stadtentwicklung lebtzudem von einer durchdachten Liegenschaftspolitik. Unsere Städtesollen auch in Zukunft lebenswert und grün sein.Um eine gute soziale Mischung in unseren Städten zu erhalten, musssich die Vielfalt des Wohnungsbedarfs auch im Grundrisswiderspiegeln. Die Bedürfnisse von Familien sollten dabei besondersberücksichtigt werden. Anstatt einer Verknappung von 3- und4-Zimmer-Wohnungen in Innenstadtlagen brauchen wir gerade diesenWohnungstypus, um Mieten stabil zu halten. Es dürfen sich nicht nureinige Wenige dieses Wohnumfeld leisten können."Hintergrund:Nach iwd-Berechnungen müssten rund 90.000 Wohnungen pro Jahrallein in den sieben größten Städten Deutschlands entstehen. Zuletztwurde noch nicht einmal ein Drittel der jährlich benötigten Wohnungenerrichtet. Nachverdichtungen werden durch die Einführung einer neuenBaugebietskategorie, dem sogenannten "urbanen Gebiet", künftigleichter möglich sein.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell