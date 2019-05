Wegner/Haase: Stadtentwicklung erfordert umfassende Bürgerbeteiligung

Berlin (ots) - Debatte zum Tag der Städtebauförderung -Gleichwertige Lebensverhältnisse schaffenDer Tag der Städtebauförderung ist Anlass für eine Debatte überdie Stadtentwicklungspolitik im Deutschen Bundestag am heutigenFreitag. Dazu erklären der baupolitische Sprecher derCDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Kai Wegner, und derVorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik im DeutschenBundestag, Christian Haase:Wegner: "Der Tag der Städtebauförderung soll zum Mitmachen undMitgestalten anregen. Eine gute Stadtentwicklung basiert auf einerumfassenden Bürgerbeteiligung. Sie stärkt die Akzeptanz vonStadtentwicklungsmaßnahmen. Die Mitwirkung und das Engagement derBürgerinnen und Bürger werden für die erfolgreiche Durchführung vonVorhaben der Stadtentwicklung immer wichtiger. Die Menschen vor Ortwissen genau, mit welchen Maßnahmen Wohnen, Arbeiten und Freizeit inihrer Heimat unterstützt wird.Seit weit über vierzig Jahren unterstützen Bund und Ländergemeinsam Städte und Gemeinden bei der Bewältigung derstädtebaulichen Anpassungs- und Investitionserfordernisse. Vorhabenzur Erneuerung des Stadt- und Ortsbildes, zur Bewältigung deswirtschaftlichen Strukturwandels, zur Anpassung an die demografischeEntwicklung und zur Beseitigung städtebaulicher Missstände können sorealisiert werden.Haase: "Die Städtebauförderung ist nicht nur eine großeErfolgsgeschichte, sondern sie leistet einen wichtigen Beitrag zurSchaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Durch eine entsprechendeAusrichtung der Städtebauförderung können Ungleichheiten zwischenstädtischen Ballungszentren und dünn besiedelten ländlichen Räumenreduziert werden. In diesem Sinne ist bei der angestrebtenVerknüpfung der Städtebauförderung mit der Wohnungsbauförderungsicherzustellen, dass ländliche Räume gleichwertig berücksichtigtwerden. Die Stärkung ländlicher Räume bremst den Sog in die Städteund entlastet die Ballungszentren. Die Unionsfraktion begrüßt denBeschluss des Deutschen Bundestages, dass die Bundesregierung dieStädtebauförderung mindestens auf dem derzeitigen Niveau fortführensoll. Das schafft für die Kommunen die notwendigePlanungssicherheit."Hintergrund:Am morgigen Samstag findet deutschlandweit der 5. Tag derStädtebauförderung statt. Ca. 550 Städte und Gemeinden beteiligensich daran. Geplant sind rund 750 Veranstaltungen, die die Themen undProjekte von Stadtentwicklung und Städtebau widerspiegeln.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell