Wegner: Deutsche Großstädte führen Mercer-Vergleichsstudie zur weltweiten Lebensqualität an

Berlin (ots) - Attraktivität durch mehr Stadtgrün erhöhenDie Beratungsgesellschaft Mercer hat das Ergebnis ihrer weltweitenVergleichsstudie zur Bewertung der Lebensqualität in 231 Großstädtenvorgelegt. Drei deutsche Großstädte belegen in dem Ranking einenPlatz unter den ersten zehn. Hierzu erklärt der Großstadtbeauftragteder CDU/CSU-Bundestagsfraktion Kai Wegner:"Es ist großartig, dass sich unter den Top 10 der weltweitlebenswertesten Städte drei deutsche Metropolen befinden. DamitStädte auch zukünftig lebenswert sind, dürfen die Bedürfnisse derStädter nicht aus dem Blickfeld geraten.Gerade in Ballungsgebieten ist Wohnraum ein knappes Gut. DieCDU-geführte Bundesregierung hat darauf reagiert und mit derBauplanungsrechtsnovelle sowie der Verdreifachung der Mittel für diesoziale Wohnraumförderung richtige Weichenstellungen vorgenommen. Mitden Mitteln der Städtebauförderung unterstützt der Bund die Städtezudem bei der sozialen, ökologischen und wirtschaftlichenModernisierung.Wichtig ist zudem, die Natur wieder in die Städte zurückzuholen.Die positive Wirkung von Stadtgrün auf die Attraktivität und dieLebensqualität in Großstädten ist unbestritten. Es ist daher einErfolg der Union, dass mit dem Programm 'Zukunft Stadtgrün' ab diesemJahr 50 Millionen Euro für mehr Grün in der Stadtentwicklung zurVerfügung stehen. Das Programm sollte verstetigt werden, denn auch inZukunft sollen unsere großen Städte Orte sein, in denen die Menschengerne verweilen."Hintergrund:Die Mercer-Studie, die in diesem Jahr zum 19. Mal veröffentlichtwurde, vergleicht 231 internationale Großstädte anhand von 39Kriterien, die aus Sicht von Mitarbeitern, die ins Ausland entsandtwurden, eine zentrale Rolle spielen. Diese Merkmale schließen unteranderem politische, soziale, wirtschaftliche und umweltorientierteAspekte ein. Mit Platz 4 (München), Platz 6 (Düsseldorf) und Platz 7(Frankfurt/Main) belegt Deutschland die vordersten Plätze. Berlinlandete auf Platz 13.