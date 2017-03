Wegner: Carsharing soll künftig leichter möglich sein

Berlin (ots) - Großstädte profitieren vom Prinzip des AutoteilensDer Deutsche Bundestag berät am morgigen Donnerstag das von derBundesregierung eingebrachte Carsharinggesetz. Hierzu erklärt derGroßstadtbeauftragte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Kai Wegner:"Mit dem Carsharinggesetz fördern wir die Mobilität der Stadt vonMorgen. Carsharing verspricht weniger Autos, weniger Stau und wenigerAbgase in Deutschlands Großstädten. Das ist ein wahres Aufatmeninmitten der City. Die oftmals strombetriebenen oderC02-Ausstoß-reduzierten Fahrzeuge können die Luftqualität inDeutschlands Großstädten verbessern.Viele Kraftfahrzeuge werden sich einsparen lassen, wenn Carsharingweiter an Bedeutung gewinnt. Auch die oft zermürbende Parkplatzsuchefällt leichter, wenn das Prinzip des Autoteilens zunimmt. Das ist einGewinn an Lebensqualität.Mit dem Carsharinggesetz stellen wir die richtigen Weichen, um dieAttraktivität von Carsharing in Deutschland zu steigern. Die Länderund Kommunen sind gut beraten, die neuen Spielräume künftig auch zunutzen."Hintergrund:Das Carsharing nimmt in Deutschland stetig zu. Zum Jahresbeginn2017 konnte die Branche gut ein Viertel mehr Kunden als im Vorjahrverzeichnen. Insgesamt wurden 1,7 Millionen Nutzer registriert, einZuwachs von 455.000 gegenüber 2016. Mit dem Carsharinggesetz (CsgG)in Kombination mit der Änderung straßenverkehrsrechtlicherVorschriften erhalten Länder und Kommunen die Möglichkeit,Parkbevorrechtigungen und Parkgebührenbefreiungen fürCarsharingfahrzeuge einzuführen.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell