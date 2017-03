Wegner: Carsharing fördert modernes Verkehrsverhalten

Berlin (ots) - Lebensqualität der Großstädter wird sich verbessernDer Deutsche Bundestag beschließt am heutigen Donnerstag dasCarsharing-Gesetz. Hierzu erklärt der Großstadtbeauftragte derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Kai Wegner:"Carsharing ergänzt den Mobilitätsmix, von dem Großstädterprofitieren werden. Bedeutet es doch, flexibel mit dem Auto unterwegssein zu können, ohne Wartungspflichten und anstrengendeParkplatzsuche. Mit dem Carsharing-Gesetz wird es künftig einfachersein, sich ein Auto zu teilen und wieder abzustellen. Damiterleichtern wir die Umsetzung im Alltag zum Wohl unserer Umwelt.Neben der leichteren Praktikabilität im Alltag werden die zumeiststrombetriebenen oder C02-Ausstoß-reduzierten Fahrzeuge auch dieLuftqualität in Deutschlands Großstädten verbessern. Das wird für einwahres Aufatmen inmitten der City sorgen. Die Länder und Kommunensind gut beraten, die Regelungen künftig auch zu nutzen."Hintergrund:Das Carsharing nimmt in Deutschland stetig zu. Zum Jahresbeginn2017 konnte die Branche gut ein Viertel mehr Kunden als im Vorjahrverzeichnen. Insgesamt wurden 1,7 Millionen Nutzer registriert, einZuwachs von 455.000 gegenüber 2016. Mit dem Carsharing-Gesetz (CsgG)in Kombination mit der Änderung straßenverkehrsrechtlicherVorschriften erhalten Länder und Kommunen die Möglichkeit,Parkbevorrechtigungen und Parkgebührenbefreiungen fürCarsharingfahrzeuge einzuführen.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell