Wegner: Bundestag ebnet Weg für Wohngelderhöhung

Berlin (ots) - Wohngeld künftig noch attraktiverAnlässlich der abschließenden Beratung im Deutschen Bundestag überden Entwurf eines Wohngeldstärkungsgesetzes erklärt der baupolitischeSprecher der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag Kai Wegner:"Der Bundestag hat heute den Weg für die Erhöhung des Wohngeldesgeebnet. Das Wohngeld wird noch attraktiver gestaltet und sollkünftig wieder mehr Menschen erreichen. Erstmals wird gesetzlichgeregelt, dass das Wohngeld künftig alle zwei Jahre an dieEntwicklung der Bestandsmieten und der Einkommen angepasst wird.Das ist ein weiterer Beitrag zur Sicherung bezahlbaren Wohnens,insbesondere in Regionen mit angespannten Wohnungsmärkten.Von den Verbesserungen des Gesetzentwurfes werden voraussichtlich660.000 Haushalte profitieren. Damit helfen wir diesen Mietern undHauseigentümern, die gestiegenen Kosten des Wohnens zu bewältigen.Durch das Wohngeld brauchen sie keine Leistungen der Grundsicherungin Anspruch zu nehmen.Mit der Einführung einer neuen Mietenstufe wird auf die besondersgestiegenen Kosten des Wohnens in einigen Städten reagiert. Hier wirdkünftig ein nochmals erhöhtes Wohngeld gezahlt werden können.Im Zuge der Umsetzung des Klimaschutzplans 2030 plant dieBundesregierung eine weitere, zusätzliche Erhöhung des Wohngeldes um10 Prozent. Damit sollen bei steigenden Energiepreisen im Zuge derBeschlüsse des Klimakabinetts soziale Härten vermieden werden."