Wegner: 660.000 Haushalte können von Wohngeld-Verbesserungen profitieren

Berlin (ots) - Leistungserhöhung, neue Mietenstufe undWohngelddynamisierung sollen das Wohngeld noch attraktiver machenAm heutigen Mittwoch hat die Bundesregierung den Entwurf einesWohngeldstärkungsgesetzes beschlossen. Hierzu erklärt derbaupolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag,Kai Wegner:"Mit dem Entwurf des Wohngeldstärkungsgesetzes bringtBundesbauminister Seehofer ein weiteres Vorhaben von Koalition undWohngipfel voran.Neben der allgemeinen Leistungserhöhung enthält der Gesetzentwurfder Bundesregierung eine Dynamisierung des Wohngeldes sowie dieEinführung einer neuen Mietenstufe VII. Künftig soll das Wohngeldalle zwei Jahre per Verordnung an die Bestandsmieten undEinkommensentwicklung angepasst werden. Durch eine neue MietenstufeVII können Haushalte in Gemeinden und Kreisen mit hohen Mietenkünftig stärker bei den Wohnkosten entlastet werden.Damit soll das Wohngeld als wirksames Instrument des sozialenAusgleichs auf dem Wohnungsmarkt noch attraktiver gestaltet werden.Mit dem Wohngeld werden die Betroffenen sehr zielgenau unterstützt.Von den Verbesserungen des Gesetzentwurfes werden voraussichtlich660.000 Haushalte profitieren. Die Koalition wird damit zahlreicheMieterinnen und Mieter in Deutschland entlasten. Gerade beiangespannten Wohnungsmärkten gilt es, dessen soziale Flankierung zufestigen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell