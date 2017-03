Wegen weitgehend unwirksamem Softwareupdate bei Betrugs-Diesel von VW: Deutsche Umwelthilfe erhebt heute Klage gegen Kraftfahrt-Bundesamt

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Berlin (ots) - Straßenmessungen vor und nach dem Softwareupdateeines VW Golf Diesel (Euro 5) zeigen immer noch 3,3-facheÜberschreitung des Stickoxid-Grenzwerts - DUH reicht heute Klage beimVerwaltungsgericht Schleswig gegen die vom Kraftfahrt-Bundesamtgegenüber VW erlassene Rückrufanordnung ein -Bundesverkehrsministerium verweigert nach wie vor die Auskunft überAnforderungen zum RückrufAuch nach dem vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) verordnetenSoftware-Update eines VW Golf 6 (Abgasnorm Euro 5) stößt dieser mit602 mg/km mehr als das Dreifache der für die Abgasnorm Euro 5erlaubten Menge von 180 mg/km an giftigen Stickoxiden aus. Dies istdas Ergebnis von Straßenmessungen, die im Februar und März 2017 durchdas Emissions-Kontroll-Institut (EKI) der Deutschen Umwelthilfe (DUH)durchgeführt wurden. Die gegenüber der Volkswagen AG (VW) durch dasKBA verfügte Rückrufanordnung vom 15. Oktober 2015 ist damitoffenkundig ungeeignet, um rechtmäßige Zustände herbeizuführen. DieDUH wird daher heute (14.3.2017) Klage gegen die Rückrufanordnung desKBA vor dem Verwaltungsgericht Schleswig erheben."Über 600 mg Stickoxide sind erschreckend. Damit erfüllt der Golfgerade den Euro 2-Standard des Jahres 1996. Wir erleben Live einStaatsversagen. Millionen betroffene Halter von Diesel-Pkw werden vonder Bundesregierung alleine gelassen. Dies ist Folge der"eheähnlichen Verbindung" zwischen der Bundesregierung und dendeutschen Autokonzernen. Während VW der amerikanischen Umweltbehördezusagt, die Betrugs-Diesel so umzubauen, dass sie durch verbesserteKatalysatoren die Abgaswerte auf der Straße einhalten, ignoriertBundesverkehrsminister Alexander Dobrindt Recht und Gesetz undermöglicht VW eine weitgehend unwirksame Placebo-Maßnahme", so JürgenResch, Bundesgeschäftsführer der DUH. "Unsere eigenen aber auchandere Untersuchungen des Abgasverhaltens von VW-Diesel nach demSoftwareupdate zeigen weiterhin stark überhöhte NOx-Werte und damiteinen klaren Verstoß gegen geltendes Recht. Daher klagt die DUH nungegen die offensichtlich rechtswidrige Rückrufanordnung. Für diebetroffenen Fahrzeuge muss VW eine neue Typgenehmigung beantragen undhierzu deren Abgasreinigungsanlage wesentlich erneuern, um diederzeit geltenden Abgasgrenzwerte einzuhalten. Andernfalls müssen dieFahrzeuge stillgelegt werden. In jedem Fall haben die Fahrzeughalterein Anrecht auf Entschädigung."Das KBA hatte einen Rückruf für die mit den illegalenAbschalteinrichtungen ausgestatteten Fahrzeugen angeordnet und dievon VW vorgelegten Lösungen schrittweise freigegeben, so auch für denvon der DUH untersuchten Golf 6. Wiederholt hatte die DUH auf Basisdes Umweltinformationsgesetzes nach den konkreten Details desRückrufes beim KBA nachgefragt - bislang jedoch ohne Ergebnis."Eine Abgasrückführung wie bei dem untersuchten VW Golf bietet nureine begrenzte Möglichkeit der Stickoxidminderung. Bei einerAnpassung der Software kann nur mit höheren CO2-Werten ein etwasbesseres Ergebnis erreicht werden. Aber durch die Nachrüstung miteiner SCR Katalysatoranlage könnte das Fahrzeug auf der Straße dieEurostufe 6 einhalten", so Axel Friedrich, InternationalerVerkehrsexperte.Die DUH hat in ihrem Emissions-Kontroll-Institut dieStickoxidemissionen (NOx) eines Golf 6, 1.6 TDI Variant der Eurostufe5 (Erstzulassung 02.2010) vor und nach dem vom KBA verordnetenRückruf gemessen. Dabei wurden jeweils zehn Fahrten mit einem mobilenMessgerät durchgeführt. Vor dem Werkstattbesuch lag der NOx-Ausstoßbei 964 mg/km, nach dem Update lagen die NOx-Werte immer noch bei 602mg/km und damit um das 3,3-fache höher als erlaubt. DieCO2-Emissionen blieben gleich.Die DUH wird weitere Untersuchungen von Diesel-Pkw vor und nacheinem Software-Update durchführen. Es zeichnet sich allerdingsbislang nicht ab, dass mit den Software-Veränderungen einerechtskonforme Abgasreinigung erreicht wird. Daher wird die DUHweitere juristische Schritte einleiten und auf eine wirksameNachbesserung der betroffenen Fahrzeuge oder aber deren Stilllegungbestehen.Links: Mehr Informationen zum Emissions-Kontroll-Institut:http://www.duh.de/projekte/eki-kontrollen/Messbericht VW Golf 6, 1.6 TDI Variant, Eurostufe 5:http://l.duh.de/p140317Pressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.deDr. Axel Friedrich, Internationaler Verkehrsberater0152 29483857, axel.friedrich.berlin@gmail.comDUH-PressestelleAndrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf,030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell