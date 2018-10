Wegen unzulässiger Gesundheitswerbung für zuckrigen Schul-Kakao: foodwatch mahnt Landliebe und Landesvereinigung der Milchwirtschaft NRW ab

Weitere Suchergebnisse zu "Kakao NYBOT Rolling":

Berlin (ots) - Der Molkereikonzern Landliebe und dieLandesvereinigung der Milchwirtschaft NRW stellen gesüßte Schulmilchtrotz ihres Zuckergehalts als gesund dar - und bedienen sich dabeiunerlaubter Werbeaussagen. Zu diesem Ergebnis kommt eine juristischePrüfung durch foodwatch. Die Verbraucherorganisation hat den größtenSchulmilchlieferanten sowie den nordrhein-westfälischen Lobbyverbandder Milchwirtschaft abgemahnt und aufgefordert, die Werbungzurückzuziehen.Mit den Gesundheitsbotschaften rücken Landliebe und dieVereinigung gezuckerte Milchmischgetränke wie den Kakao in einpositives Licht und bewerben diese gezielt bei Eltern oder Schulen.Nach Angaben des Landes Brandenburg waren die Gesundheitsaussagen derMolkerei sogar eine Grundlage für die Entscheidung, beimSchulmilchprogramm entgegen den offiziellen Ernährungsstandardsweiterhin gezuckerte Milchgetränke mit Steuergeldern zu fördern. Diemit Landliebe verflochtene Landesvereinigung der Milchwirtschaft NRWist sogar der zentrale Partner des Landes NRW beimSchulmilchprogramm, sie wird von der Landesregierung in die Schulengeschickt, um dort Unterricht und Werbung für Milchprodukte zu machenund erhält dafür zusätzliche Steuergelder."Die Kindergesundheit ist offenbar nur noch ein Kollateralschadendes Profitstrebens von Landliebe und der übergriffigenAbsatzförderung von Milchlobbyisten. Wem jedes unseriöse Mittel rechtist, um weiterhin am Verkauf von zuckrigem Schulkakao an den Schulenzu verdienen, kann kein Partner für die Landesregierungen sein",kritisierte foodwatch-Geschäftsführer Martin Rücker. Er forderte NRW,Berlin und Brandenburg auf, keine Lobbyverbände mehr mit derUnterrichtsgestaltung zu beauftragen und die Subventionen fürgezuckerte Milchgetränke zu stoppen. Die anderen Bundesländerfördern, wenn überhaupt, nur noch ungesüßte Trinkmilch. Zuletzt hatteHessen auf die Kritik an der Zuckersubvention reagiert undangekündigt, gesüßten Kakao aus der Förderung zu streichen.In einer Elternbroschüre stellt Landliebe dar, dass Schüler durchden Verzehr der gezuckerten "Schokomilch" in den "Bereich optimalergeistiger Leistungsfähigkeit" gelangten. Im Internet behauptet dasMolkereiunternehmen: "Kakao steigert die Intelligenz" und "Kakao zumFrühstück verursacht weniger Karies als Wasser". Diese Aussagen hattedas Unternehmen auch per Newsletter an Entscheidungsträger geschickt.Die für das Schulmilchprogramm zuständige Behörde in Brandenburg gabgegenüber foodwatch an, auch auf Basis dieser angeblichenStudienergebnisse entschieden zu haben, dass das Land weiter an derFörderung von gezuckerten Schulmilchprodukten festhält, obwohl dieaus einem EU-Topf stammenden Zuschüsse nach den Vorgaben der EUgrundsätzlich nur für ungesüßte Produkte verwendet werden sollen.Die Landesvereinigung der Milchwirtschaft NRW wiederum behauptetauf Internetseiten unter anderem, dass gezuckerte Schokomilch denBlutzuckerspiegel "optimal beeinflusst" und Milchprodukte die Zähne"schützen". Der Lobbyverband ist der wesentliche Partner des LandesNRW bei der Umsetzung des Schulmilchprogramms: Er erhältSteuergelder, um in den Schulen Ernährungsunterricht zu gestalten,Lehrmaterialien zu erstellen und um Schulen, Schülerinnen und Schülersowie Eltern zu einer Teilnahme am Schulmilch- und Schulkakaoprogrammzu bewegen.Zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor irreführendenoder falschen Werbeversprechen müssen gesundheitsbezogeneWerbeaussagen seit 2012 durch EU-Behörden genehmigt werden - erlaubtsind derzeit rund 250 solcher "Health Claims". Die von foodwatchabgemahnten Werbesprüche der Milchwirtschaft gehören nicht dazu.Ohnehin basieren die Aussagen im Wesentlichen auf einer kleinen Zahlwissenschaftlich höchst fragwürdiger Studien im Auftrag derMilchwirtschaft. Demgegenüber sprechen sich zahlreiche Zahnmediziner,Kinderärzte und Ernährungsexperten klar gegen die Abgabe vongezuckerter Milch an Schulen aus.foodwatch forderte die nordrhein-westfälische UmweltministerinUrsula Heinen-Esser auf, die von ihr angekündigte "Elternbefragung"zur Schulmilchförderung so auszugestalten, dass Eltern ihreBedürfnisse zur Unterstützung einer ausgewogenen Ernährung der Kinderan den Schulen äußern können. "Es kann nicht sein, dass dieMilchwirtschaft Eltern, Schulverantwortlichen und Kindern jahrelangeinreden darf, Zuckermilch sei besonders gesund - und auf Basis einersolchen Desinformationskampagne werden Eltern plötzlich nur danachgefragt, ob der Kakao weiter gefördert werden soll", sofoodwatch-Geschäftsführer Martin Rücker. "Alle Argumente liegenlängst auf dem Tisch. Wenn NRW ernsthaft eine ausgewogene Ernährungan Schulen unterstützen will, dann gibt es viele Möglichkeiten: DieZuckerförderung stoppen, die offiziellen Qualitätsstandards fürSchulverpflegung nach mehr als zehn Jahren endlich durchsetzen, dasObst- und Gemüseprogramm an allen Schulen zugänglich machen, Angebotefür ausgewogene Schulfrühstücke machen - all das würde den Kindernhelfen und nicht in erster Linie Milchindustrie. Die Elternbefragungist eine Chance um herauszufinden, wo die Not am größten ist.Allerdings muss das Land auch dazu bereit sein, die nötigen Mittelbereitzustellen - anders als bisher."Anfang Oktober hatte foodwatch den umfassenden Report "ImKakaosumpf" veröffentlicht. Darin entlarvt dieVerbraucherorganisation die engen Verflechtungen zwischenMilchwirtschaft, umstrittenen Wissenschaftlern und Politik amBeispiel Nordrhein-Westfalens. Der Report beleuchtet die fragwürdigenKakaostudien und insbesondere die Rolle der Landesvereinigung derMilchwirtschaft in NRW. Diese hat per Ministererlass den offiziellenAuftrag der Landesregierung, "Werbung zur Erhöhung des Verbrauchs vonMilch" zu machen - "insbesondere" auch durch "Förderung desSchulmilchabsatzes". Grundlage dafür ein Bundesgesetz aus derNachkriegszeit, als die Milchwirtschaft gefördert und Kindergepäppelt werden sollten.Der Landliebe-Schulkakao enthält in der fettarmen Variante 21,7Gramm Zucker in einer Tagesportion (250-Milliter) - das entsprichtumgerechnet mehr als 7 Stück Würfelzucker. Die ungesüßte, fettarmeTrinkmilch enthält demgegenüber 12 Gramm Milchzucker proTagesportion.Link:- E-Mail-Protestaktion von foodwatch:www.aktion-schulmilch.foodwatch.deQuellen und weiterführende Informationen:- Unterlassungsaufforderung an Landliebe:www.t1p.de/landliebe-abmahnung- Unterlassungsaufforderung an LV Milchwirtschaft NRW:www.t1p.de/lvmilch-abmahnung- foodwatch-Report "Im Kakao-Sumpf": www.t1p.de/schulmilch-report- Fotostrecke/Bildmaterial: www.t1p.de/fotostrecke-schulmilch- Expertenaufruf an die Landesregierung in NRW: www.t1p.de/ggiuPressekontakt:Dario SarmadiE-Mail: presse@foodwatch.deTel.: +49 (0)174 3751689Original-Content von: foodwatch e.V., übermittelt durch news aktuell