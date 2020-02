Wegen des großen Erfolges: Zweite Staffel Lustiges Taschenbuch Crime! (FOTO)

Berlin (ots) - Agententhriller für Krimi-Fans! Ab dem 14. Februar gibt es neueaufregende Verbrechen in Entenhausen: Die erfolgreiche Sonderreihe "LTB Crime"geht in die zweite Runde. Dabei schrecken die Spitzenspione Entenhausens vornichts und niemanden zurück. Egal ob blutige Anfänger-Diebe geschnappt werdenmüssen oder Meisterganoven aufzuspüren sind, eins ist sicher: Aufgeben werdendie Spürnasen nie und nimmer und die Aufklärungsrate liegt bei 100 Prozent.Die zweite Staffel des Walt Disney Lustiges Taschenbuch (LTB) startet mit demsiebten Band. Ab dann gibt es bis zum Band LTB Crime 12 alle zwei MonateNervenkitzel mit Fällen, die den Lesern ihren Atem rauben. EineGeldfälscher-Bande hält die Entenhausener Polizei auf Trab. Mit den falschenBanknoten betreiben die Schurken Betrug im ganz großen Stil, doch sie begeheneinen fatalen Fehler: Sie versuchen Micky Maus übers Ohr zu hauen. Der Mäuserichbündelt daraufhin seine gesammelte Detektivkompetenz und ermittelt ... AuchPhantomias ist im Einsatz: Raubzüge auf Oma Ducks beschaulichem Hof müssengestoppt werden. Keine leichte Aufgabe für den Superhelden. Doch wer verbirgtsich diesmal hinter der Heldenfigur Phantomias? Ist es Donald, Gustav oder garFranz? Die Antwort überrascht den Helden selbst!LTB Crime 7 mit 11 Abenteuern in der Unterwelt:MIT VOLLDAMPFErster Teil - Die gläserne PerleZweiter Teil - Jagd auf Gustave le BluffDritter Teil - Vier gegen einen GeldspeicherNEUE FÄLLEWer ist Phantomias?KaffeepauseDer Maskierte MalerAgent DoppelDuck: Die ListeKommissar de Mauss: Der Fall von Floras UhrAus den Tagebüchern der Daisy Holmes: Das rote ZimmerDer schwarze DiamantDie Blütenträume des BankiersDie Ermittlungen von Donald Duck und Co. des "LTB Crime 7" (9,95 EUR) erscheinenab dem 14.02.2019 im Handel.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepagewww.lustiges-taschenbuch.deFür Rezensions- und Verlosungsexemplare wenden Sie sich bitte an den untenstehenden Pressekontakt:Pressekontakt:Anja AdamPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitIm Auftrag von:Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHFon +49 (0)30/ 24 00 85 35E-Mail a.adam@egmont.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/8146/4515713OTS: Egmont Ehapa Media GmbHOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuell