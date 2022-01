Wegen Schneefalls: Athener Flughafen streicht Flüge

ATHEN (dpa-AFX) - Wegen starker Schneefälle sind am Montag in Griechenland viele Flieger am Boden geblieben. Vor allem Flüge zwischen den Inselflughäfen und Athen fielen aus, aber auch ein Teil der Auslandsverbindungen war betroffen. Dabei soll Tief "Elpida" erst am Nachmittag seinen Höhepunkt erreichen und noch mehr Schnee bringen, wie der griechische Wetterdienst mitteilte.

Auf den Straßen der Hauptstadt herrschte Chaos. Die Menschen wurden landesweit per Warn-SMS vom Staat aufgefordert, nach Möglichkeit im Haus zu bleiben. Staatsbedienstete erhielten die Erlaubnis, bereits mittags nach Hause zu gehen. Zudem wurden die Impfzentren geschlossen - auch die Schulen sind dicht./axa/DP/eas