Wegen Corona: Stillstand bei der globalen Diamantenindustrie

Im Zuge von „Coronamaßnahmen“ hatte Indiens Premierminister

Narendra Modi bereits im März eine Stilllegung fast der gesamten

Wirtschaft

des Landes angeordnet. Davon betroffen ist auch die Stadt Surat,

die als weltweites Zentrum der Diamantenbe- und -verarbeitung gilt.

90 % aller weltweiten Schleif- und Polierarbeiten werden in Indien

– und ein Großteil davon in Surat – ausgeführt. Alleine dort konnte

