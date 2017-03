Wege zur inneren Balance - Experten empfehlen Senioren systematische Entspannungsverfahren (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Jederzeit entspannen zu können, will gelernt sein. "Natürlichkönnen Sie Ihre Lieblingsplatte auflegen, mit Ihrem Hund rausgehenoder einfach duschen, um sich entspannt zu fühlen", sagt der Direktordes Leibniz-Instituts für Psychologie, Prof. Günter Krampen, imApothekenmagazin "Senioren Ratgeber". "Aber Sie haben keine Garantie,dass das immer und überall klappt." Er plädiert daher fürsystematische, erlernbare Verfahren wie progressive Muskelentspannung(PME), Qigong, Yoga und Co. Allen gemein ist die Wiederholbarkeit:Dank eines vorgegebenen Ablaufs lassen sich so flüchtige Gedanken undverlorene Aufmerksamkeit viel leichter bündeln und auf dengegenwärtigen Moment lenken. Gerade Ältere profitieren vonEntspannung. Sie hilft, Stress durch Trauer, Konflikte oderchronische Krankheiten leichter wegzustecken. ÜberflutenStresshormone den Köper dauerhaft, bringen sie das vegetativeNervensystem in eine Schieflage: Puls und Blutdruck etwa bleibenerhöht. Wer nicht für Ausgleich sorgt, riskiert Folgeschäden. "Wennsich Entspannung nicht automatisch einstellt, sollte sie deshalbtrainiert werden", betont Gesundheitsforscher Prof. Tobias Esch vonder Universität Witten/Herdecke. Die aktuelle Ausgabe des "SeniorenRatgebers" hilft Älteren, herauszufinden, welche Methode am besten zuihnen passt.Dieser Beitrag ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichungfrei.Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 3/2017 liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Sylvie RüdingerTel. 089 / 744 33 194Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber, übermittelt durch news aktuell