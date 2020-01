Wege aus der Plastikkrise: Forderungen der deutschen Zivilgesellschaft an die Bundesregierung

Berlin (ots) - Einladung zur PressekonferenzMittwoch, 05.02.2020 von 10:00 bis 10:50 Uhr Haus der Bundespressekonferenz,Tagungszentrum Raum 1-2 , Schiffbauerdamm 40, 10117 BerlinMitFrank Schweikert, Vorsitzender Bundesverband Meeresmüll e.V. (BVMM) Olaf Bandt,Vorsitzender Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) JürgenResch, Bundesgeschäftsführer Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH) Martin Kaiser,Geschäftsführer Greenpeace e.V. Barbara Unmüßig, Vorstand Heinrich-Böll-StiftungAnnemarie Mohr, Geschäftsführerin Women Engage for a Common Future e.V. (WECF)Plastik überschwemmt unsere Umwelt - an Land, im Meer und in der Luft. Plastikist eine der größten und sichtbarsten ökologischen Belastungen und es ist einetödliche Gefahr für viele Lebewesen, die die Partikel als Nahrung aufnehmen.Auch für die menschliche Gesundheit birgt Plastik erhebliche Risiken -Mikroplastik wurde sogar im Blut von Menschen nachgewiesen. Produktion undKonsum von Plastik heizen zudem die Klimakrise an. Deutschland ist bei derVerwendung von Kunststoffen europaweit trauriger Spitzenreiter. Deshalb kommtDeutschland besondere Verantwortung zu, global zur Lösung des Problemsbeizutragen. Erstmalig in Deutschland haben sich große zivilgesellschaftlicheAkteur*innen zu einem Bündnis zur Lösung der Plastikkrise zusammengeschlossenund 15 Forderungen an die Bundesregierung formuliert, die auf dieserPressekonferenz vorgestellt werden.Für weitere Bündnis-Mitglieder sind ebenfalls anwesend:Lili Fuhr,(Heinrich-Böll-Stiftung), Rolf Buschmann, Sigrid Wolff (BUND), HenrietteSchneider, Marlen Bachmann (DUH), Viola Wohlgemuth, Manfred Santen (Greenpeace),Dr. Silvia Pleschka (WECF), Stephan Keichel (Surfrider), Carla Wichmann (BVMM),Reinhard Komar (Grünes Bauhaus), Prof. Dr. Martin Heger (Dekan Jur. Fak.HU-Berlin)Über Ihr Interesse und Ihre Teilnahme würden wir uns sehr freuen! Wir bitten umAkkreditierung an: presse@boell.dePressekontakt:Heinrich-Böll-Stiftung:Michael Alvarez Kalverkamp, Pressesprecher,alvarez@boell.de, +49 (0)30 285 34-202, +49 (0)160 365 77 22Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6343/4505401OTS: Greenpeace e.V.Original-Content von: Greenpeace e.V., übermittelt durch news aktuell