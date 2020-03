Mainz (ots) - Bei der Volkskrankheit Depression zeigen bewährte Therapiemethodennicht immer Wirkung. Können neue Ansätze wie Ketamin-Behandlungen,Online-Therapien und Urban Gardening depressiven Menschen helfen? "plan b"bietet am Samstag, 14. März 2020, 17.35 Uhr, im ZDF in der Sendung "Hilfe fürdie Seele - Wege aus der Depression" Einblicke in neue Behandlungsmethoden.Autorin Nadja Kölling trifft Menschen, Organisationen und Visionäre, die nachLösungen suchen, um den Betroffenen wieder zurück ins Leben zu helfen. Der Filmist ab Freitag, 13. März 2020, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek verfügbar.Die 21 Jahre alte Theresa leidet seit ihrer Kindheit an schweren Depressionen -bislang halfen weder Psychotherapien noch Medikamente. Wie bei ihr schlagen beivielen Patienten Antidepressiva nicht an. Ein Mittel, das eigentlich zur Narkosegenutzt wird, verspricht Besserung: Ketamin. Auch Theresa setzt ihre Hoffnung indie Behandlung mit diesem Medikament. In Lüneburg führt Dr. Peter Tamme bereitsseit einigen Jahren Ketamin-Therapien durch - per Infusion in genau kalkulierterDosierung und meist in Kombination mit einer Elektrostimulation des Hirns, daseine langfristige Verbesserung bringen soll.In Finnland verstärken sich in der dunklen Jahreszeit die dunklen Gedanken beivielen Depressiven. Hinzu kommt, dass viele der Erkrankten weitab von Städtenwohnen, in denen es Therapieplätze gibt. Deshalb boomen Online- und App-basierteTherapieverfahren. "plan b" besucht Marita, die im einsamen Norden Finnlandslebt und eine Online-Therapie gegen ihre Erkrankung nutzt.Die Deutsche Bahn hat ein Pilotprojekt ins Leben gerufen, das anderenUnternehmen als erfolgreiches Vorbild dient - "Peers at work". "Peer-Begleiter"sind Mitarbeiter, die selbst an Depression erkrankt waren oder sind, und nunebenfalls betroffenen Kollegen helfen. Sie können die Probleme am bestennachvollziehen - das schafft Vertrauen.In Großbritannien wird für eine begleitende Depressionstherapie auf Grüngesetzt: Bei "Martineau Gardens" in Birmingham pflegen Depressive einen Garten,um so dem Sog dunkler Gedanken zu entkommen.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planbPressemappen: https://presseportal.zdf.de/pm/plan-b/Sendungsseite: https://kurz.zdf.de/DI4/"plan b" in der ZDFmediathek: https://planb.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4542830OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell