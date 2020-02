Mainz (ots) -Donnerstag, 13. Februar 2020, ab 20.15 UhrErstausstrahlungenDepressionen sind laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit diezweithäufigste Krankheit. Trotzdem weiß man bislang wenig über Entstehung undUrsachen. "Wissenschaft am Donnerstag" zeigt am 13. Februar 2020 in 3sat dieDokumentation "Neustart fürs Gehirn: Wege aus der Depression" von Julia Zipfelund im Anschluss, um 21.00 Uhr, den Wissenstalk "scobel: Depression - alteMythen, neue Wahrheiten".Weltweit kämpfen mehr als 300 Millionen Menschen mit Depressionen. Ein Viertelder Betroffenen spricht weder auf Psychopharmaka noch auf eine Psychotherapiean. Versuche, Depressionen wie andere Krankheiten mit Medikamenten zu behandeln,erscheinen mittlerweile fragwürdig. Der amerikanische Psychiater Dr. IrvingKirsch von der Harvard Medical School hat sowohl veröffentlichte als auchunveröffentlichte Studien von Pharmafirmen ausgewertet, mit denen sie sich umdie Zulassung ihrer Präparate bewarben. Das Ergebnis: In allen Studien war einPlacebo fast genauso wirksam wie das Medikament. Der Unterschied ist laut Kirschzwar "statistisch, aber nicht klinisch relevant".Filmautorin Julia Zipfel, die selbst an Depressionen leidet, beleuchtet in ihrerDokumentation "Neustart fürs Gehirn: Wege aus der Depression" Hintergründe derKrankheit und stellt neue Studienergebnisse sowie alternativeBehandlungsmöglichkeiten zu Psychopharmaka vor. Behandlungsmöglichkeiten wie derElektrokrampftherapie (EKT), bei der Stromschläge ins Gehirn gegeben werden,vertrauen selbst viele Fachärzte nicht. Eine Weiterentwicklung derHirnstimulation ist die Transkranielle Magnetstimulation (TMS), diezielgerichtet bestimmte Hirnareale ansteuert und - im Gegensatz zur EKT -ambulant durchgeführt wird. Der Wirkstoff Ketamin, als Narkosemittel undPartydroge bekannt, rückt immer mehr in den Fokus der Psychiater, denn seineantidepressive Wirkung tritt sehr schnell ein.Im Anschluss, um 21.00 Uhr, folgt der Wissenstalk "scobel: Depression - alteMythen, neue Wahrheiten". Lange Zeit unumstößliches Wissen über die Krankheitund ihre Behandlung gerät bei Forschern zunehmend in die Kritik oder weichtneuen Erkenntnissen. Mit seinen Gästen diskutiert Gert Scobel, wie manDepressionen am besten behandelt und welche Strategien Betroffene und dieGesellschaft brauchen, um in Zukunft wirkungsvoll mit Depressionen umgehen zukönnen.In Deutschland, wo schätzungsweise vier Millionen Menschen unter der Krankheitleiden, sind Therapieplätze Mangelware. Das therapeutische Gespräch stellt immernoch eine Königsdisziplin der Behandlungsmethoden dar, wenn auchLangzeitverfahren wie die Psychoanalyse durch den Kostendruck imGesundheitswesen immer mehr an den Rand gedrängt werden. Online-Therapiendrängen auf den Markt, und gerade wurde die systemische Psychotherapie alsviertes Behandlungsverfahren zugelassen. Obwohl die Wirksamkeit der klassischenAntidepressiva immer wieder von Experten angezweifelt wird, stiegen dieVerschreibungen von 2007 bis 2017 dagegen um rund 50 Prozent.Gert Scobels Gäste:- Tom Bschor, Psychiater und Chefarzt der BerlinerSchlosspark-Klinik- Dietrich Munz, Psychologe und Psychologischer Psychotherapeut ander Sonnenbergklinik Stuttgart und seit April 2015 Präsident desVorstands der Bundespsychotherapeutenkammer- Bernhard Baune, Psychiater und Direktor der Klinik fürPsychische Gesundheit am Universitätsklinikum MünsterAnsprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/wadVideo-Stream: https://kurz.zdf.de/4vv/"scobel" bei YouTube: https://youtube.com/scobel3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6348/4513546OTS: 3satOriginal-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell