Wegbereiter in der Unternehmenskommunikation: Silvester Group mit eigener KI-Einheit und ersten Produkten in der Finanzkommunikation

Hamburg (ots) - Die Beratungsagentur Silvester Group will mitKünstlicher Intelligenz (KI) die Effizienz und Qualität in derFinanz- oder Nachhaltigkeitskommunikation verbessern. Jetzt wurdeeine eigene Einheit gegründet. Erste innovative Produkte sind nun amStart.Das Entwicklungsteam der Silvester Group arbeitet seit 18 Monatenan ersten Minimum Viable Products (MVPs) im KI-Bereich. Mit derMarktreife des ersten Produktes hat sich nun eine KI-Einheitformiert: "Wir sind ein Team aus Mitarbeitern der AbteilungenDigital, Design und Consulting und nennen uns Algoritter," soChristina Rahtgens, Associate Partner und Leiterin des Teams. "UnserZiel ist es, interne und externe Anwendungsmöglichkeiten für KI inder Finanz- und Nachhaltigkeitskommunikation zu entwickeln." ThiloTern, Managing Partner ergänzt: "Wir wollen Unternehmenskommunikationdurch KI besser machen. Also haben wir uns gefragt: Wie kannprofessionelles Stakeholder-Management durch KI effizienter werden?Und wie lässt sich die Arbeit der Silvester Group optimal mitKI-Mitteln weiter skalieren?"Automatisierung des Desktop-PublishingsNun wurde der erste Meilenstein erreicht. "Mit unseren Anwendungenfür ein KI-gestütztes Desktop Publishing können wir vieleProzessschritte statt in Tagen binnen Sekunden erledigen", sagt Tern."Schriftsatz, Korrekturen, Qualitätssicherung, alles gehtblitzschnell und bietet allen Beteiligten damit deutlich mehr Zeitfür Beratung, Qualitätssicherung und Kreativität."Die KI wendet dabei die Vorgaben aus Corporate Identity undCorporate Design automatisiert an und lernt bei jeder Korrekturrundeweiter mit. Dies steigert die Qualität von Unternehmenspublikationenund Finanzberichten und erleichtert die Abstimmungsprozesse. Die KIermöglicht Kunden so eine nachhaltige Effizienzsteigerung inzentralen Prozessschritten der Berichterstellung.Der Anfang ist gemachtDie KI-Roadmap der Silvester Group ist agil, schon in Kürze werdenweitere Produkte verfügbar sein. Dabei setzt die Agentur auch aufeinen breiten Austausch mit Experten, die Erfahrungen, Meinungen,Ideen, Kritik oder Visionen haben, um KI im Kommunikationsbereichvoranzutreiben.Silvester GroupDie Silvester Group gestaltet den professionellen Dialog vonUnternehmen mit ihren Stakeholdern - strategisch beratend, kreativ,medial und technologisch. Wir sind agiler Ideengeber, Berater undSparringspartner, wenn es darum geht, ein Unternehmen und seineKommunikation effektiv weiterzuentwickeln. Mit interdisziplinärenTeams begleiten wir die Umsetzung der Unternehmenskommunikation,Markenführung, der Nachhaltigkeits-/CSR- und Finanzkommunikation oderder Digitalisierung. Die Silvester Group ist seit mehr als 30 Jahrenam Markt und hat über 2.150 Projekte für Kunden aller Branchenerfolgreich realisiert. Mit über 50 Mitarbeitern an den StandortenHamburg und Frankfurt am Main beraten und betreuen wir Großkonzerne,Mittelstandsunternehmen (KMU), öffentliche Auftraggeber, Behörden undStartups.Mehr Informationen zur Silvester Group finden Sie aufwww.silvestergroup.com. Diese Meldung finden Sie als Blogpost auchunter http://ots.de/UBaU6rPressekontakt:AnsprechpartnerinMarie Asmussen, Pressereferentin, +49 40 30 99 77 6-48 , Telefax:+49 40 30 99 77 6-50, E-Mail: marie.asmussen@silvestergroup.comOriginal-Content von: Silvester Group, übermittelt durch news aktuell