Weg von der Kohlekraft: KfW unterstützt Serbien beim Ausbau der Erneuerbaren Energien

Frankfurt am Main (ots) -- Über 80 Mio. EUR für Windpark Kostolac- Einsparung von jährlich 120.000 Tonnen CO2Die KfW hat heute im Auftrag des Bundesministeriums fürwirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) mit demserbischen Energieversorgungsunternehmen EPS einen Darlehensvertragüber 80 Mio. EUR zur Finanzierung des Baus des Windparks Kostolacunterzeichnet. Außerdem wurde der EPS durch die KfW ein Zuschuss fürTrainingsmaßnahmen und Umweltmonitoring in Höhe von EUR 1 Mio.vertraglich zugesichert. Hinzu kommt ein Eigenanteil der EPS in Höhevon EUR 15,41 Mio. Das Vorhaben mit Gesamtkosten in Höhe von 96,41Mio. EUR umfasst den Bau und den Netzanschluss des Windparks inKostolac im Bezirk Branicevo. Der Windpark wird nach Fertigstellungeine installierte Kapazität von 66 MW haben und so jährlich mehr als135 GWh Strom erzeugen."Die KfW unterstützt Serbien auf seinem Weg zur Erschließungseines großen Potenzials an Windkraft und bei der Diversifizierungseiner Stromerzeugung. Das ist ein richtiger Schritt hin zu einerkünftig umwelt- und klimafreundlichen Energiegewinnung", sagte Prof.Dr. Joachim Nagel, Mitglied des Vorstands der KfW Bankengruppe.Mit einer jährlichen CO2 Einsparung von ca. 120.000 Tonnen trägtder Windpark sowohl zu einer nachhaltigen Entwicklung Serbiens, alsauch zum globalen Klimaschutz bei und stellt Serbien eine zusätzlicheEnergiequelle bereit, um der steigenden Nachfrage nach Strom gerechtzu werden.Momentan stammen noch mehr als zwei Drittel des serbischen Stromsaus Kohlekraft - der Anteil erneuerbarer Energiequellen soll abersukzessive ausgebaut werden. Mit einem Zusagevolumen von 850 Mio. EURstellt der Energiesektor daher die wichtigste Säule der deutschenEntwicklungszusammenarbeit in Serbien dar.Weitere Informationen finden Sie unter:www.kfw-entwicklungsbank.de undwww.kfw.de/stories/cop23-spezKfial-klimawandel.