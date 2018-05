Weg vom CO2 - Mit dem Elektro-Auto in die Zukunft (AUDIO)

München (ots) -Anmoderationsvorschlag:In den letzten Wochen hat die Diskussion um Diesel-Autos einenneuen Höhepunkt erreicht: Viele Autofahrer befürchten, dass ihnennach dem Diesel-Fahrverbot in Stuttgart das gleiche auch in anderenStädten blüht. Und natürlich stellt sich da auch einmal mehr dieFrage, ob man nicht in den nächsten Jahren tatsächlich auf Autos mitVerbrennungsmotor verzichten kann. Dass es geht, beweisen Länder wieNorwegen, wo sich die Elektro-Mobilität immer mehr durchsetzt. Wieauch wir diesem Beispiel folgen können, weiß Jessica Martin.Sprecherin: Der Elektro-Mobilität gehört die Zukunft. Auch hier inDeutschland. Denn während die Auto-Hersteller immeralltagstauglichere Modelle auf den Markt bringen, werden auch dieLadestationen mehr und auch besser, sagt Christoph Somborn, Expertefür E-Mobilität von E.ON Drive.O-Ton 1 (Christoph Somborn, 15 Sek.): "Wir arbeiten mit Hochdruckdaran, das Ladenetzwerk auf Fernstraßen, in Städten und im ländlichenRaum weiter auszubauen. So eröffnen wir beispielsweise im Sommer dieerste ultraschnelle Ladestation, mit der das Auto - abhängig vomModell - in nur zehn Minuten vollgeladen werden kann."Sprecherin: Noch gibt es die Lademöglichkeiten nicht an jederStraßenecke. Trotzdem müssen Sie keine Angst haben liegenzubleiben,wenn Ihnen mal in einer unbekannten Gegend der Saft ausgeht.O-Ton 2 (Christoph Somborn, 15 Sek.): "Fast alle Anbieter, undauch wir, haben eine App, die anzeigt, wo die nächste Ladestationist. Man nimmt einfach sein Handy, tippt auf den Bildschirm und dannwird sofort die nächste, freie Ladestation angezeigt und dann kannman dahin navigieren und ganz problemlos sein Auto aufladen."Sprecherin: Grundsätzlich können Sie in Deutschland jedeLadestation nutzen, ganz egal, ob mit oder ohne Vertrag. Mit Vertragist aber in der Regel günstiger. Und je nach Anbieter bleiben Sietrotzdem flexibel.O-Ton 3 (Christoph Somborn, 13 Sek.): "Da gibt es bei unsbeispielsweise einen Tarif, der heißt 'E.ON Drive Easy', da könnenSie an einem großen Netzwerk von öffentlichen Ladestationen 'tanken',beziehungsweise laden natürlich, und das zu einem Pauschalpreis.Egal, wie lange Sie laden."Sprecherin: Wer kann, lädt sein Auto zu Hause - der Umwelt zuliebeam besten mit Grünstrom. Aber Vorsicht: Normale Steckdosen sind fürdiese Last auf Dauer nicht ausgelegt!O-Ton 4 (Christoph Somborn, 11 Sek.): "Es gibt aber spezielleLadetechnik, sogenannte Wallboxen für zu Hause, die helfen, das Autoauch zügig und sicher vor allem aufzuladen. Und man hat außerdem - jenach Modell - die Ladekosten immer im Blick."Sprecherin: Kleiner Tipp noch für alle, die kein eigenes Haus odereine Garage haben: Fragen Sie doch mal Ihren Vermieter, ob der Siebeim Anbringen einer solchen Wallbox unterstützt.Abmoderationsvorschlag:Wem das alles zu schnell ging - wichtige Infos rund umsemissionsfreie Auto-Fahren finden Sie auch noch mal im Netz unterwww.eon-drive.de.Pressekontakt:Andrea WagnerKommunikation und Geschäftsführungsbüro/Communications and Corporate OfficeT + 49 89 - 12 54-41 82F + 49 89 - 12 54-32 80andrea.wagner@eon.comOriginal-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell