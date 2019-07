Weg mit unnötigem Verpackungsmüll: Jeder zweite Deutsche achtet auf Nachhaltigkeit beim Online-Shopping

Köln (ots) - Nachhaltigkeit spielt in vielen Lebensbereichen einestetig wachsende Rolle - auch beim Online-Shopping: Laut einerYouGov-Umfrage* im Auftrag von Trusted Shops legen 60 Prozent derDeutschen Wert auf ökoligische und soziale Nachhaltigkeitsaspektebeim Einkaufen im Internet. Jeder Fünfte wäre bereit, dafür tiefer indie Tasche zu greifen.Das zunehmende Bewusstsein der Deutschen für Nachhaltigkeit machtauch vor Online-Shops nicht Halt. Doppelt so viele Deutsche achtenauf ökologische und soziale Aspekte beim Einkaufen im Internet: Nur29 Prozent gaben hingegen an, dass sie beim Online-Shopping nichtdarauf achten.Diese Einstellung zeigt sich zum Beispiel beim Versand: Würde einShop seinen Kunden die Wahl lassen, ob sie den herkömmlichen Versandoder eine nachhaltigere Lieferung präferieren, würden sich 86 Prozentder Deutschen für die umweltfreundliche Versandoption entscheiden.Etwa zwei Drittel machen diese Entscheidung jedoch vom Preis abhängigund würden sich nur für diese Lieferoption entscheiden, wenn dadurchkeine Zusatzkosten für sie entstehen würde. Jeder fünfte Deutschewürde hingegen einen höheren Kaufpreis für eine nachhaltige Lieferungin Kauf nehmen. Die meisten von ihnen (66 Prozent) halten Mehrkostenin Höhe von 5 Prozent für gerechtfertigt.Nachhaltigkeit beim Online-Shopping umfasst jedoch vielfältigeAspekte: Neben der Umweltfreundlichkeit von Verpackungen spielen auchfaire Löhne und Arbeitszeiten, verantwortungsbewusster Umgang mitRetouren und klimaneutraler Transport eine Rolle. Am wichtigsten sindden Deutschen die Punkte, die sie direkt betreffen: So findet fastjeder Deutsche wenig Verpackungsmüll (94 Prozent) undumweltfreundliche Verpackungen (93 Prozent) wichtig. Neun von zehnlegen zudem großen Wert auf faire Löhne und Arbeitszeiten fürZusteller und Lieferanten.Doch einmal Hand auf's Herz: Wie sehr berücksichtigen dieDeutschen diese Grundsätze und shoppen danach? Den 94 Prozent, denenwenig Verpackungsmüll wichtig ist, stehen 73 Prozent entgegen, diediesen Aspekt bei ihrer letzten Bestellung tatsächlich berücksichtigthaben. 93 Prozent gaben an auf umweltfreundliche Verpackungen Wert zulegen, doch nur 68 Prozent haben diesen Aspekt bei ihrem letzten Kaufin ihre Entscheidung einfließen lassen. Folglich gibt es etwa 20 bis25 Prozent unter den Deutschen, denen Nachhaltigkeit beim Shoppen imInternet wichtig ist, die aber nicht danach handeln.Wie kommt es zu diesem Unterschied? Mehr als jeder Vierte gibt an,dass es zu wenig Auswahl und keine passenden Alternativen gibt. Etwagenauso viele Deutsche haben keine Angaben zu denNachhaltigkeitsaspekten des Shops finden können. Auch hier ist derPreis wieder entscheidens, denn mehr als ein Viertel findet dieangebotenen Alternativen zu teuer.Dieser Aspekt ist Dieser Aspekt hatmir wichtig meineKaufentscheidungbeeinflusstMöglichst wenigVerpackungsmüll 94% 73%Umweltfreundliche Verpackung 93% 68%Faire Löhne und Arbeitszeiten(vor allem beim Warentransportund den Zustellern) 90% 63%Wiederverkauf/Weiterverwendungvon Retouren 87% 61%Geringe CO2-Emissionbeim Transport 82% 52%Klimaneutraler Versand 77% 50%Tabelle: Anteil der Deutschen, denen Nachhaltigkeitsaspekte beimOnline-Shopping wichtig sind und bei ihrem letzten Online-Einkaufwichtig waren*Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGovDeutschland GmbH, an der 2.061 Personen zwischen dem 05.07.2019 und08.07.2019 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sindrepräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.Pressekontakt:Trusted Shops GmbHMustafa UçarColonius CarréSubbelrather Str. 15c50823 Köln0049 221 - 775 367 531mustafa.ucar@trustedshops.deachtung! GmbHKatharina BittnerStraßenbahnring 320251 Hamburg0049 40 - 450 210 680katharina.bittner@achtung.deOriginal-Content von: Trusted Shops GmbH, übermittelt durch news aktuell