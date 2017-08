Ein Weg für alle Sinne: Der Gnadenwalder Baumpfad - BILD

Neuer Themenweg am Fuß des Naturparadieses Karwendel sprichtalle Sinne anGnadenwald bei Hall in Tirol (ots) - Zwischen dem Kloster St.Martin und St. Michael in Gnadenwald geht es beim neuen Baumpfad aufeine multisensuelle Entdeckungsreise: Entlang des idyllischenWaldrandes kann man heimische Bäume und Sträucher an 14 Stationensehen, fühlen und riechen.Auf dem rund drei Kilometer langen Pfad am Fuß desKarwendelmassivs wird so manches Geheimnis gelüftet: SeitGenerationen überlieferte Heilkräfte von Beeren und Blättern,nützliche Holzeigenschaften für das Handwerk, historische Ereignisserund um verschiedene Baumarten sowie spannende Mythen und Sagen."Die sehr schön gelegene Strecke zwischen St. Martin und St.Michael wird durch den neuen Themenwanderweg noch weiter aufgewertet.Wir freuen uns schon darauf, wenn viele BesucherInnen eine schöneZeit am Themenweg erleben", ist TVB-Geschäftsführer Martin Friedeüberzeugt davon, dass der Gnadenwalder Baumpfad sehr gut angenommenwird.Es sind Gewächse, die jeder kennt, über die man aber noch vielInteressantes erfahren kann. Oder wussten Sie, dass der berühmte"Ötzi" vor 5.300 Jahren seinen Pfeil und Bogen aus dem Holz desWollenen Schneeballs fertigte?Zwtl.: Wissenswertes hübsch verpacktFür die vierzehn Schautafeln hat eine Tiroler Zeichnerin dieBlätter, Blüten, Fruchtstände und Früchte eines jeden Baumes undStrauchs detailgenau und liebevoll porträtiert. "Die entstandenenZeichnungen sind sehr anschaulich; man kann so unabhängig von denJahreszeiten die Blüte- und Wachstumsphasen der Pflanzen sehen. Auchweitere botanische Grundinformationen kommen nicht zu kurz", erklärtHermann Sonntag, Geschäftsführer des Naturpark Karwendel.Ein weiterer Blickfang auf den Schautafeln ist die daraufgezeichnete Karwendelkette mit ihren markanten Gipfeln, derSpeckkarspitze (2.621 m), dem Großen Bettelwurf (2.726 m) und demHundskopf (2.243 m).Zwtl.: Den Wald in der NaseAm Gnadenwalder Baumpfad können Bäume und Sträucher anhand kleinerDuftkästen aus Holz auch aktiv "erschnuppert" werden: Der typischeGeruch der Früchte, Blüten, des Harzes oder des Holzes der Bäume undSträucher komplettieren bei ausgewählten Stationen das Naturerlebnis.Zwtl.: Informationen Gnadenwalder BaumpfadDer neue Themenwanderweg ist ein Gemeinschaftsprojekt desTourismusverband Region Hall-Wattens mit dem Naturpark Karwendel. Erbesteht aus 14 Stationen auf ca. 3 km Weglänge vom Kloster St. Martinbis St. Michael in Gnadenwald. Der Baumpfad kann in beide Richtungenbegangen werden; für die leichte Strecke braucht man ca. 45 bis 60Minuten.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:TVB Region Hall-WattensNina Wielander, PresseTel.: +43 5223 45544 32n.wielander@hall-wattens.atwww.hall-wattens.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/4051/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: TVB Region Hall-Wattens, übermittelt durch news aktuell