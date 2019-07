Mainz (ots) -Rund 10.000 Dinge sind im Schnitt in jedem europäischen Haushaltvorhanden, und nur die wenigsten davon werden benutzt. Immer mehrMenschen fragen sich, was sie wirklich davon brauchen. Sie wollenlieber Platz schaffen und sich auf das Wesentliche konzentrieren. Die"plan b"-Dokumentation "Weg damit! - Die Freude am Aufräumen" zeigt,wie ein Leben nach dem Motto "Weniger ist mehr" gelingen kann - etwadurch Teilen, Wiederverwenden, Reparieren und Tauschen. Zu sehen istder Film am Samstag, 20. Juli 2019, 17.40 Uhr im ZDF."Die Idee, Dinge, die wenig gebraucht werden, zu teilen oder wieein Buch in der Bibliothek einfach auszuleihen, hat mich sofortgepackt", sagt Simon Büchler, der 2014 mit acht Kommilitonen denersten Leihladen in Wien gründete.Béa Bänziger aus Frankfurt am Main hat sich als Ordnungsberaterinselbstständig gemacht und hilft Familien systematisch, das heimischeChaos in den Griff zu bekommen: Jedes Teil, das man besitzt, wird indie Hand genommen und dahingehend überprüft, ob es den Besitzerglücklich macht. Die Dinge, mit denen man sich wohlfühlt, wandernzurück in den Schrank - der Rest wird entsorgt.Weiterverwenden, was andere wegschmeißen, ist das Prinzip derEmmaus-Gemeinschaft in Köln. Auf einer Fläche von 1500 Quadratmeternbietet sie eines der größten Secondhand-Angebote in der Domstadt -auch darüber berichtet die "plan b"-Dokumentation von Denise Dismer,Eva Münstermann, Nanje Teuscher und Fréderique Veith.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 -70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planbPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/plan-b/"plan b" in der ZDFmediathek: https://planb.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell