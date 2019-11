Den Weg der Gewaltfreiheit gehen/ Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) diskutiert über Friedensethik

Hannover (ots) - Die Debatte der EKD-Synode über das Schwerpunktthema "Auf demWeg zu einer Kirche der Gerechtigkeit und des Friedens" wurde heute mitVorträgen und Erfahrungsberichten auf unterschiedliche Aspekte der aktuellenfriedensethischen Diskussion eröffnet. Dabei standen die Fragen im Zentrum, wasdie Kirche zum Frieden in der Welt beitragen kann und wie friedvoll sie selbstist.Der Kundgebungsentwurf, den der Friedensbeauftragte der EKD Renke Brahmseinbrachte, geht vom Vorrang des Zivilen und dem Weg der Gewaltfreiheit aus. Esmüsse darum gehen, so Brahms, "militärische Gewalt und kriegerische MittelSchritt für Schritt zu überwinden, den eindeutigen Schwerpunkt auf diePrävention zu legen und dafür die notwendigen Mittel bereitzustellen und dieForschung gerade im Bereich der zivilen Konfliktbearbeitung auszubauen."Die theologischen Grundlagen des Weges der Gewaltfreiheit fasste LandesbischofJochen Cornelius-Bundschuh in seinem theologischen Impuls zusammen: "Christusist unser Friede. Seine Liebe drängt uns, Frieden zu stiften." Mit Blick auf denkirchlichen Beitrag zum Frieden in der Welt betonte er, eine große Stärke derKirche liege in ihrem Agieren innerhalb des Gemeinwesens. "Wir können dazubeitragen, dass die Menschen sich nicht in segmentierte Welten zurückziehen,sondern sich gemeinsam verantwortlich fühlen für den Frieden vor Ort und in derWelt."Die weltweite Dimension der aktuellen Herausforderungen für den Frieden hatteIrmgard Schwaetzer, die Präses der EKD-Synode, bereits in demfriedenstheologischen Sammelband unterstrichen, der in Vorbereitung auf dieSynodentagung erschienen ist: "Die Überwindung von Krieg und Gewalt wird nurgelingen, wenn wir einer internationalen Verteilungsgerechtigkeit näherkommenund eine Wirtschaftsordnung entwickeln, in der die Interessen der Ärmstenberücksichtigt werden. Dies wird nicht ohne einen veränderten und sorgsamenUmgang mit den »Global Commons«, den globalen Gemeingütern, und den begrenztenRessourcen der Schöpfung gelingen. Die weltweite ökumenische Bewegung, die»Pilgrimage of Justice and Peace«, gibt uns hierfür entscheidende Hinweise."Dresden, 11. November 2019Pressestelle der EKDKatharina RatschkoÜber die Synode der EKD: Die Synode der EKD ist neben Rat und Kirchenkonferenzeines der drei Leitungsorgane der EKD. Sie tagt vom 10. bis 13. November inDresden. Nach der Grundordnung der EKD besteht die 12. Synode aus 120Mitgliedern. Zu den Aufgaben der Synode zählen die Erarbeitung von Kundgebungenund Beschlüssen zu Fragen der Zeit sowie die Begleitung der Arbeit des Rates derEKD durch Richtlinien. Die Synode berät und beschließt aber auch den Haushaltund die Kirchengesetze. Geleitet wird die Synode vom Präsidium unter dem Vorsitzvon Präses Irmgard Schwaetzer. Sie ist zugleich Mitglied des 15-köpfigen Ratesder EKD. Vorsitzender des Rates der EKD ist Landesbischof HeinrichBedford-Strohm. Die EKD ist die Gemeinschaft von 20 lutherischen, reformiertenund unierten Landeskirchen. 21,1 Millionen evangelische Christinnen und Christenin Deutschland gehören zu einer der rund 14.000 Kirchengemeinden.Pressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell