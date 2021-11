Weder Wasserstoff noch Lithium: Diese 3 Top-Aktien könnten wirklich durch die Decke gehen

Weitere Suchergebnisse zu "Innovative Industrial Properties":

Wasserstoff, Lithium? Ganz ehrlich: Hier könnte es auch Top-Aktien geben, die langfristig orientiert durch die Decke gehen. Oder womöglich sogar kurzfristig, wenn wir bedenken, wie dynamisch diese Märkte derzeit sind.

Allerdings verstehe ich weder etwas von der Attraktivität von Wasserstoff-Aktien noch von deren Einzigartigkeit. Und das Gleiche gilt auch für Lithium. Deshalb investiere ich lieber nicht. Ganz einfach, weil ich Chancen und Risiken nicht ganz verstehe.

Suchst du trotzdem nach Top-Aktien, die ähnliche Chancen wie Wasserstoff-Aktien oder Lithium-Aktien besitzen könnten, und bist bereit, dafür auch ein größeres Risiko einzugehen? Dann dürften dich diese drei Namen grundsätzlich interessieren.

Kein Wasserstoff, kein Lithium: Lemonade & Versicherungen

Weder Wasserstoff noch Lithium ist das, was die Lemonade-Aktie (WKN: A2P7Z1) ausmacht. Okay, um fair zu sein: Auch Limonade steckt nicht wirklich hinter dem Unternehmen. Nein, sondern der Versicherungsmarkt. Und genau das ist ein Anknüpfungspunkt, der für mich greifbarer ist.

Lemonade möchte den Versicherungsmarkt digitalisieren und den Vertriebsweg mithilfe von künstlicher Intelligenz und anderen Tech-Gimmicks deutlich vereinfachen. Das könnte eine Win-win-Situation für die Versicherungsbranche, aber vor allem für die Verbraucher schaffen. Und das Unternehmen sowie die Aktionäre, die frühzeitig auf diesen Markt aufsatteln.

Gleichsam wie Wasserstoff oder Lithium-Aktien steckt Lemonade ebenfalls am Beginn seiner Reise. Das Versicherungsvolumen liegt derzeit nicht einmal bei einer halben Milliarde US-Dollar. Die Umsätze schaffen es gerade so auf dreistellige Millionenbeträge pro Jahr. Trotzdem: Potenzial ist langfristig orientiert definitiv vorhanden. Zumal die Aktie mit einer Marktkapitalisierung von gerade einmal 3,25 Mrd. US-Dollar ebenfalls sehr klein ist, aber noch Großes vorhaben könnte.

Innovative Industrial Properties: Cannabis mal anders

Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH) hat ebenfalls weder mit Wasserstoff noch mit Lithium etwas zu tun, sondern mit dem Megatrend-Markt Cannabis. Einigen Investoren mag der Zugang zu diesem Segment etwas schwerer fallen. Das ist bei mir persönlich nicht so. Aber im Zweifel gilt: Es geht nicht primär um Cannabis. Nein, sondern um Immobilien, die den Marihuana-Markt bedienen.

Oder konkret: Innovative Industrial Properties bedient als Real Estate Investment Trust mit langfristigen Mietverträgen die Branche. Der Mix ist, dass Unternehmen für ihre Produktionsstätten Geld erhalten, das der REIT investiert. Dafür können sich die Cannabis-Produzenten voll und ganz auf ihr operatives Geschäft konzentrieren.

Hinter der Aktie von Innovative Industrial Properties steckt eine fantastische Dividendenwachstumsgeschichte, bei der vieles stimmt. So investiert das Management konsequent in den Ausbau des Portfolios, das führt zu einem zweistelligen Wachstum bei Funds from Operations. Sowie letztlich bei der Dividende. Für mich eine Top-Aktie, die einfach verständlicher ist als Wasserstoff oder Lithiu. Aber in den vergangenen Jahren gewiss nicht weniger erfolgreich.

Readly: Kein Wasserstoff & Lithium, sondern Streaming

Riskieren wir zu guter Letzt einen Blick auf eine überaus riskante, chancenreiche Aktie, die ebenfalls mit Wasserstoff und Lithium nix am Hut hat. Dafür aber womöglich eine dynamische, zuletzt jedoch wenig erfolgreiche Wachstumsgeschichte mitbringt: Readly. Irgendwie geht es dabei um den Markt des Streamings. Wenn auch bloß um das Streamen von Zeitschriften. Nicht gerade der Hit? Sehen die Investoren im Moment gerade ähnlich.

Trotzdem ist die Wachstumsgeschichte eigentlich intakt. Die Abonnenten-Basis wächst, liegt jedoch noch bei unter einer halben Mio. Abonnenten. So klein und dynamisch ist die Aktie, was wir letztlich auch an einer Marktkapitalisierung in Höhe von 65,5 Mio. Euro erkennen.

Ob die Aktie eine ähnliche Chance wie Wasserstoff oder Lithium auf dieser kleinen Ausgangslage besitzt? Entscheide selbst und vor allem mit Blick auf den Kernmarkt der Zeitschriften. Potenzial, Wachstum und ein Megatrend sind jedenfalls vorhanden.

Der Artikel Weder Wasserstoff noch Lithium: Diese 3 Top-Aktien könnten wirklich durch die Decke gehen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Innovative Industrial Properties, Lemonade und Readly. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Lemonade und Innovative Industrial Properties.

