Wechsler: Deutschland sollte nicht nur vom Export abhängen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Deutschland sollte aus Sicht von Bayerns IG-Metall-Chef Jürgen Wechsler angesichts zunehmender wirtschaftlicher Unsicherheiten seine Binnenkonjunktur weiter stärken.



"Wir müssen in Deutschland und Europa darauf achten, dass wir nicht nur vom Export abhängen", sagte Wechsler auch mit Blick auf protektionistische Tendenzen des neuen US-Präsidenten Donald Trump am Donnerstag in München. Dazu gehöre auch eine gute Bezahlung für die Beschäftigten, für die auch eine Ausweitung der Tarifbindung wichtig sei.

In der kommenden Tarifrunde will die IG Metall die Arbeitszeitfrage in den Mittelpunkt stellen. Ziel sei, dass die Beschäftigten in Zukunft stärker über ihre Arbeitszeit und über Möglichkeiten der Flexibilisierung bestimmen könnten, sagte Wechsler. Vor einigen Tagen hat die Gewerkschaft dazu bundesweit eine Befragung von Beschäftigten gestartet, die Ergebnisse werden ab Ende April erwartet. Alleine in Bayern seien rund 400 000 Fragebögen verteilt worden./csc/DP/tos