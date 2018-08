Wechselwirkungen auch mit natürlichen Mitteln möglich (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Wenn sich Patienten Naturheilmittel oder rezeptfreie Medikamentebesorgen und mit ihrer Dauermedizin kombinieren, kann dies unterUmständen deren Wirkung beeinträchtigen. "Johanniskraut-Präparateetwa können Gerinnungshemmer, Immunsuppressiva und bestimmteKrebsmittel unwirksam machen", warnt Prof. Dr. Petra Thürmann,Klinische Pharmakologin aus Wuppertal, im Apothekenmagazin "SeniorenRatgeber". Auch Schmerzmittel wie Ibuprofen oder Diclofenac mitPräparaten gegen Bluthochdruck zu kombinieren, hat ungute Folgen:Deren blutdrucksende Wirkung schwächt sich ab. Ähnlich ergeht es demblutverdünnenden ASS, wenn der Patient dazu Schmerzmittel einnimmt.Daher gehört jedes geschluckte, gecremte, gesprühte Medikament - seies noch so "natürlich" - beim Wechselwirkungscheck unter die Lupe.Thürmann empfiehlt, sich vom Hausarzt einen Medikationsplan geben zulassen. Diesen sollten Patienten immer aktuell halten. Die Apothekekontrolliere dann, ob sich alle Arzneimittel untereinander vertragenund spreche "bei Bedarf mit dem Arzt über Alternativen und Fragen zurDosis", erklärt Susanne Zeinhofer, Apothekerin in Rheinfelden. Imneuen "Senioren Ratgeber" erfahren Leserinnen und Leser welcheweiteren Gründe dafür in Frage kommen, wenn Arzneimittel in ihrerWirkung nachlassen - und wie sie ihre Medizin sicher anwenden.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 8/2018 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber, übermittelt durch news aktuell