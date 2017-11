Wechselsaison: Kfz-Versicherung kündigen und sparen / Stichtag 30. November 2017 / ADAC-AutoVersicherung bietet Jubiläumsrabatt bis 6. Dezember 2017 (VIDEO)

München (ots) -Herbstzeit ist Wechselzeit: Kaum flattert die Beitragsrechnung fürdie Kfz-Versicherung 2018 ins Haus, denken viele Autofahrer übereinen Wechsel des Anbieters nach. Da die meisten Kfz-Versicherungenvon 1. Januar bis 31. Dezember laufen, können Autobesitzer ihrebestehende Kfz-Police in der Regel bis zum Ende des Jahres kündigen -Stichtag ist somit der 30. November.Dabei gilt: Der günstigste Tarif ist nicht immer die beste Wahl,deshalb sollten Wechselwillige auch die Versicherungsbedingungenvergleichen. Die ADAC-AutoVersicherung erklärt, worauf Verbraucherbei einem Wechsel achten sollten, und gibt Tipps für einenreibungslosen Ablauf.Was sollte eine optimale Kfz-Versicherung bieten?- Deckungssumme: Sie sollte bei 100 Millionen Euro liegen.- Rabattschutz: Dieser schützt in der Regel bei einem Schaden proKalenderjahr vor einer Rückstufung, der Tarifbeitrag steigtnicht.- Die Neupreis- oder Kaufpreisentschädigung in der Vollkaskosollte bei Totalschaden bis zu 24 Monate und bei Diebstahlmindestens sechs Monate umfassen.- Verzicht des Einwandes der groben Fahrlässigkeit - das heißtvolle Leistungsübernahme, auch wenn der Fahrer z.B. durch Kinderabgelenkt war, als er den Unfall verursachte. Ausgenommen sindhierbei meist grob fahrlässig herbeigeführter Diebstahl (z.B.Schlüssel im Auto stecken lassen) sowie das Fahren unter Drogen-oder Alkoholeinfluss.- Schäden, die mit einem Mietwagen im Ausland verursacht werden,sollten mitversichert sein.Was ist bei der neuen Kfz-Versicherung noch wichtig?- Voll- oder Teilkasko: Nicht immer lohnt sich der Wechsel von derVoll- in die Teilkasko. Denn die Prämienhöhe der Vollkasko istabhängig vom Schadenfreiheitsrabatt. In der Teilkasko gibt esdiesen Rabatt nicht.- Sonder-Rabatte und -Einstufungen gehen in der Regel nicht aufden neuen Versicherer über. Also vorher prüfen, ob solchevorliegen.- Kosten: Wer jährlich zahlt, kann gegenüber vierteljährlicheroder halbjährlicher Zahlung Geld sparen. Rabatte sind auch beimehreren Fahrzeugen unter einem Familiendach möglich.Worauf ist bei der Kündigung zu achten?- Kündigungszeitraum in den Versicherungsunterlagen überprüfen.- Passenden Tarif recherchieren und Antrag anfordern.- Den neuen Vertrag abschließen und auf eine Bestätigung desVersicherers warten: Denn bei der Teil- und Vollkasko dürfenVersicherer Verträge ablehnen.- Den bisherigen Vertrag fristgerecht kündigen.- Sonderkündigungsrecht: Ab Erhalt einer Beitragserhöhung habenAutofahrer einen Monat zusätzlich Zeit, um sich einen anderenAnbieter zu suchen - also auch nach dem Stichtag 30. November.Übrigens: Bei der ADAC-AutoVersicherung gibt es dieses Jahr einenJubiläumsbonus. Bis 6. Dezember 2017 bekommen Wechsler zurADAC-AutoVersicherung 10 Prozent Rabatt auf die Kasko für einen Pkw,ein Motorrad oder Wohnmobil.Diesen Pressetext finden Sie online mit einer animierten Grafikunter presse.adac.de.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationJochen OesterleTel.: (089) 7676-3474jochen.oesterle@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell