Der Wechselkurs ist der Preis für eine bestimmte Währung, wie er in einer anderen Währung ausgedrückt wird. Dabei bildet sich dieser Preis ebenfalls durch Angebot und Nachfrage, wobei der Markt, auf dem diese Preisbildung erfolgt als so genannter Devisenmarkt bezeichnet wird. Grundsätzlich kommt dem Wechselkurs somit eine sehr hohe volkswirtschaftliche, betriebswirtschaftliche und finanzwirtschaftliche Bedeutung zu, denn er beeinflusst immerhin in erheblichem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.