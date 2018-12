München (ots) -- Neue Geschichten von Deutschlands bekanntester Großfamilie- Höhen und Tiefen bei den Wollnys- Doppelfolgen ab Mittwoch, 2. Januar 2019, um 20:15 Uhr bei RTLIIIn den neuen Doppelfolgen von "Die Wollnys - Eine schrecklichgroße Familie!" begleitet RTL II die beliebte Großfamilie durch eineZeit mit vielen Höhen und Tiefen. Nach dem großen Umzug gewöhnen sichdie Wollnys in ihrem neuen Zuhause ein, ein Überraschungstrip derbesonderen Art steht an und Tochter Calantha erwartet ein Baby. Nachder freudigen Nachricht ereilt die Familie ein schwererSchicksalsschlag. Im Türkeiurlaub erleidet Silvias Partner Haraldeinen Herzinfarkt.Nach dem großen Umzug nach Ratheim steht Silvia noch immer unterDauerstress. Die weiteren Bauarbeiten am Anbau, in den die Großenbald einziehen sollen, und der Haushalt zehren an ihren Nerven. Alssich die Kids auch noch weigern, sie im Haushalt zu unterstützen,platzt Silvia der Kragen. Mama Wollny tritt in den Haushaltsstreik.Die Kinder überraschen ihre Mama mit einer Reise nach London, dennLady Di ist Silvias großes Idol. Auf den Spuren der Prinzessin machtdie Familie die Großstadt unsicher. Doch der Trip verläuft nichtreibungslos...Die Großfamilie bekommt Zuwachs: Töchterchen Calantha (17) istschwanger. Familienoberhaupt Silvia freut sich auf ein weiteresEnkelkind, begleitet ihre Tochter zu den Arztterminen und unterstütztsie, wo sie nur kann - Geburtsvorbereitungskurs à la Silvia und Tippsrund um Schwangerschaft und Geburt inklusive.Alles könnte so schön sein, doch Silvias Lebensgefährte Haralderleidet im Familienurlaub in der Türkei einen schweren Herzinfarkt.Nachdem der 58-Jährige stabilisiert und zurück nach Deutschlandgeflogen werden konnte, verschlechtert sich sein Zustand wieder -zwei Tage nachdem Harald aus dem Krankenhaus entlassen wurde, mussdie Familie erneut den Notarzt rufen."Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" wird von SplendidStudios GmbH produziert."Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!" in Doppelfolgen abMittwoch, 2. Januar 2019, um 20:15 Uhr bei RTL IIPressekontakt:RTL II KommunikationStefanie Reichardt089 - 64 185 6512stefanie.reichardt@rtl2.deRTL II BildredaktionBildredaktionbildredaktion@rtl2.deMehr Informationen unter www.rtl2-presse.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell