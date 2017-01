Wechsel der gesetzlichen Krankenversicherung spart bis zu 783 Euro pro Jahr

München (ots) -Größtes Sparpotenzial durch Wechsel der gesetzlichen Krankenkassein Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt /Beitragserhöhung ermöglicht Versicherten Sonderkündigung bis zum 31.JanuarAufgrund unterschiedlicher Zusatzbeiträge der Krankenkassen sparenVerbraucher bis zu 783 Euro im Jahr durch einen Wechsel dergesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Am größten ist dasSparpotenzial für gesetzlich Versicherte in Baden-Württemberg,Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt.*Etwa jede vierte Krankenkasse hat zum 01. Januar 2017 die Beiträgeerhöht.** Durch die Betragsänderung haben Versicherte einSonderkündigungsrecht bis 31. Januar 2017 und können zu einer anderenGKV wechseln.Anbietervielfalt in der GKV ermöglicht mehrere hundert EuroErsparnis im JahrJe nach Bundesland wählen Verbraucher aus bis zu 59 öffentlichzugänglichen gesetzlichen Krankenkassen. Im Schnitt sind es 49, davon37 Kassen, die bundesweit tätig sind. Gesetzlich Versicherte miteinem Jahreseinkommen von 52.200 Euro brutto(Beitragsbemessungsgrenze 2017***) sparen bis zu 783 Euro im Jahr,wenn sie von der teuersten in die günstigste GKV wechseln. Bei einemVerdienst von 30.000 Euro liegt das maximale Sparpotenzial immer nochbei 450 Euro jährlich.Größtes Sparpotenzial in Baden-WürttembergSeit 2017 verlangen erstmals alle Krankenkassen zusätzlich zumgesetzlich festgelegten Beitragssatz von 14,6 Prozent einenZusatzbeitrag. Dieser liegt zwischen 0,3 Prozent und 1,8 Prozent.Besonders groß ist ist die Differenz zwischen der günstigsten und derteuersten GKV in Baden-Württemberg (1,5 Prozentpunkte),Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt (je 1,4 Prozentpunkte).Selbst zwischen der günstigsten und der teuersten bundesweitgeöffneten Krankenkasse liegt ein Beitrags-unterschied von 1,11Prozent-punkten. Das Sparpotenzial durch einen Kassenwechsel liegtentsprechend bei bis zu 579 Euro (52.200 Euro bruttoJahreseinkommen). Normalverdiener (30.000 Euro bruttoJahreseinkommen) sparen bis zu 333 Euro.Beitragserhöhung ermöglicht Sonderkündigung bis 31. JanuarHat die gesetzliche Krankenkasse den Zusatzbeitrag zum 01. Januarerhöht, haben Versicherte ein Sonderkündigungsrecht bis Ende desMonats. Versicherte, die bis 31. Januar 2017 kündigen, können zum 01.April die GKV wechseln. Unabhängig davon können sich Verbraucher, diemehr als 18 Monate bei ihrer Krankenkasse versichert sind, jederzeitmit einer Kündigungsfrist von zwei Monaten eine neue GKV suchen.Bei der Auswahl einer neuen Krankenkasse sind neben demZusatzbeitrag v. a. die Leistungen entscheidend. Im GKV-Vergleich vonCHECK24.de erleichtern deshalb Filtermöglichkeiten die Auswahl derpassenden Krankenkasse: z. B. für die Übernahme der Kosten vonprofessioneller Zahnreinigung, Homöopathie und Osteopathie oderverschiedene Bonusprogramme.*Tabelle und Deutschlandkarte verfügbar unter http://ots.de/hXVVJ**Quelle: http://ots.de/AD7fL***Bis zur Beitragsbemessungsgrenze steigen die Beiträge in dergesetzlichen Sozialversicherung an.Über die CHECK24 GmbHDie CHECK24 GmbH ist Deutschlands großes Vergleichsportal imInternet und bietet Privatkunden Versicherungs-, Energie-, Finanz-,Telekommunikations-, Reise- und Konsumgüter-Vergleiche mitkostenloser telefonischer Beratung. Die Anzeige derVergleichsergebnisse erfolgt völlig anonym. Dabei werden Preise undKonditionen von zahlreichen Anbietern durchsucht, darunter über 300Kfz-Versicherungstarife, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbieter,mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbieter für DSL undMobilfunk, über 5.000 angeschlossene Shops für Elektronik, Haushalt &Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbieter, über 400.000 Hotels, mehrals 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstalter.CHECK24-Kunden erhalten für alle Produkte konsequente Transparenzdurch einen kostenlosen Vergleich und sparen mit einem günstigerenAnbieter oft einige hundert Euro. Internetgestützte Prozessegenerieren Kostenvorteile, die an den Privatkunden weitergegebenwerden. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt über 800 Mitarbeiter mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Philipp Lurz, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1173,philipp.lurz@check24.deDaniel Friedheim, Head of Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170,daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 Vergleichsportal GmbH, übermittelt durch news aktuell