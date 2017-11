Wechsel auf Winterreifen: Welche Felgen sind für mich die richtigen?

Bielefeld/Hannover (ots) - Sommer- und Wintervarianten gibt esnicht nur bei Reifen, sondern ebenso bei den Felgen. Doch ist beimWinterreifen-Wechsel ein Umstieg auf andere Felgen wirklich in jedemFall zu empfehlen? Erklärungen und Tipps gibt's vomReifenfachdiscounter reifen.com ( http://www.reifen.com ):1) Stahl geht immer! Für Autofahrer, die Stahlfelgen bevorzugen,stellt sich die Frage nicht: Stahlfegen sind robust und "durchdie Bank" wintertauglich. Selbst Flugrost bleibt eine reinoberflächliche Beeinträchtigung - die Materialstabilität nimmtkeinen Schaden.2) Alufelgen müssen wintertauglich sein! Bei Alufelgen sieht dieSache anders aus: Streugut würde ihnen arg zusetzen, wären sienicht mit einer besonders dicken Lackschicht geschützt. Darüberhinaus kommen oft widerstandsfähigere "Winter-Legierungen" zumEinsatz. Auf die Lackierung geben die Hersteller übrigens zweibis fünf Jahre Garantie - erkundigen Sie sich dazu am bestendirekt bei Ihrem Fachhändler.3) Richtige Pflege! Bei wintertauglichen Alufelgen ist beimReinigen jedoch Vorsicht angezeigt. Verwenden Sie keinesfallssäurehaltige Mittel - denn die Säure würde die schützendeLackschicht angreifen und zerstören.4) Bei Sommer-Alufelgen droht ein Desaster! Wer im Winter mitSommer-Alufelgen unterwegs ist, bekommt nicht nur ein optischesProblem: Die Legierung am Felgenhorn oxidiert, sodassUnebenheiten entstehen. Schlimmstenfalls kommt es zumschleichenden Druckverlust.5) Auf TÜV-Siegel achten! Egal, wofür sie sich entscheiden:Autofahrer sollten darauf achten, dass die Produkte von eineroffiziellen Prüfstelle für den Straßenverkehr zugelassen sind.Anderenfalls drohen der Entzug der Betriebserlaubnis und eindeftiges Bußgeld.Über reifen.comreifen.com ist Deutschlands erster Reifenfachdiscounter mit einembreiten Angebot an günstigen Markenreifen. In Deutschland gibt es 37Filialen, den Onlineshop reifen.com (von 2014 bis 2017 vier Jahre inFolge Branchensieger Online-Reifenhandel bei Deutschlandsbedeutendstem Service-Ranking "Service-Champions") und 2.650Montagepartner, die Serviceleistungen erbringen. In Frankreich,Österreich, Italien, der Schweiz und Dänemark sind es je ein weitererShop und 2.780 Montagepartner. Die Produktpalette umfasst Pkw-Reifen,Felgen, Kompletträder, Motorrad-, Offroad- und Transporterreifensowie Zubehör.Pressekontakt:reifencom GmbHSabrina LiekefettSüdfeldstr. 1630453 HannoverTel.: (0511) 123210-33E-Mail: presse@reifen.comwww.reifen.comOriginal-Content von: reifencom GmbH, übermittelt durch news aktuell