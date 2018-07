Wechsel im Vorstandsvorsitz der Deutschen AIDS-Stiftung / Elisabeth Pott legte Amt nieder - Kristel Degener neue Vorstandsvorsitzende (FOTO)

Bonn (ots) -Prof. Dr. med. Elisabeth Pott, bisherige ehrenamtlicheVorstandsvorsitzende der Stiftung, legte wegen einer neuen Tätigkeitals Unparteiisches Mitglied des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA)ihr Amt zum 1. Juli 2018 nieder. Die promovierte Juristin KristelDegener wird zum 1. August 2018 GeschäftsführendeVorstandsvorsitzende der Deutschen AIDS-Stiftung. Der bisherigeGeschäftsführende Vorstand Dr. Ulrich Heide tritt zum 31. Juli 2018in den Ruhestand."Im Namen des Stiftungsrats und aller Gremien der DeutschenAIDS-Stiftung danke ich Frau Prof. Dr. med. Elisabeth Pott für ihrewertvolle Arbeit als Vorstandsvorsitzende der Deutschen AIDS-Stiftungin den letzten dreieinhalb Jahren. Als ehemalige langjährigeDirektorin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist sieeine der erfahrensten Akteurinnen im Bereich HIV/AIDS inDeutschland.", sagt Reinhold Schulte, Stiftungsratsvorsitzender derDeutschen AIDS-Stiftung. "Ich schätze ihre Expertise sehr undbedauere ihr Ausscheiden aus dem Vorstand der Stiftung. Für ihre neueTätigkeit beim Gemeinsamen Bundesausschuss in Berlin wünsche ich ihrviel Erfolg und Tatkraft.""Ich habe mich während meiner Amtszeit besonders für eineintensivere Kooperation aller Akteure der HIV/AIDS-Bekämpfung gegenDiskriminierung und Ausgrenzung eingesetzt. Gemeinsam können wirwirksamer zum Schutz vor HIV beitragen und HIV-positiven Menschenhelfen. Dabei war es mir immer wichtig, neue wissenschaftlicheErkenntnisse möglichst rasch in die Praxis einfließen zu lassen",resümierte Elisabeth Pott ihr ehrenamtliches Engagement."Ich freue mich sehr, dass wir Frau Dr. Kristel Degener alshauptamtlich tätige Geschäftsführende Vorstandsvorsitzende für dieDeutsche AIDS-Stiftung gewinnen konnten. Sie wird die Geschicke derStiftung ebenso erfolgreich steuern wie ihr hauptamtlicher VorgängerDr. Ulrich Heide", so Schulte. "Frau Dr. Degener arbeitete zuletztals Geschäftsführerin bei der Landesvereinigung derUnternehmensverbände Nordrhein-Westfalen e.V. Mit ihr alshauptamtlicher Vorstandsvorsitzender ist unsere Stiftung bestensaufgestellt, ihre Hilfsleistungen für Menschen mit HIV und AIDS inDeutschland sowie international aufrecht zu erhalten und weiterauszubauen.""Ich freue mich über meine neue sehr vielseitige Tätigkeit in derDeutschen AIDS-Stiftung. Besonders wichtig ist es mir, wieder stärkerauf das Thema HIV/AIDS aufmerksam zu machen. Dies ist der ersteSchritt, den betroffenen Menschen besser helfen zu können. Das Themableibt aktuell, denn HIV ist leider immer noch nicht heilbar", so Dr.Kristel Degener. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Dr.Florian Reuther und meinem Team." Vorbereitend auf ihre neue Aufgabeals hauptamtlich tätiges Vorstandsmitglied, ist Kristel Degenerbereits seit April 2018 für die Deutsche AIDS-Stiftung tätig. Dr.Florian Reuther engagiert sich als ehrenamtliches Vorstandsmitgliedweiterhin für die Deutsche AIDS-Stiftung und wird mit ihrzusammenarbeiten.Kristel Degener wurde 1974 in Pärnu/Estland geboren. Sie studierteRechtswissenschaften an der Universität zu Köln. Das Studium schlosssie im Jahr 2000 mit dem ersten juristischen Staatsexamen ab. Nachdem anschließenden juristischen Vorbereitungsdienst am LandgerichtAachen legte sie das zweite juristische Staatsexamen ab. Siepromovierte im Bereich des ehelichen Güterrechts und erlangte im Jahr2016 an der Universität Tartu/Estland den Doktorgrad Ph.D.Nach ihrem Studium war sie zunächst als Rechtsanwältin tätig, imJahre 2006 wechselte sie zu der Landesvereinigung derUnternehmensverbände Nordrhein-Westfalen e.V. (unternehmer nrw). ImJahr 2012 wurde sie dort Geschäftsführerin und leitete zuletzt dieAbteilung "EU und Internationale Sozialpolitik" sowie dasVerbindungsbüro von unternehmer nrw in Brüssel.Spendenkonto der Deutschen AIDS-Stiftung: IBAN: DE85 3705 01980008 0040 04Die Deutsche AIDS-Stiftung ist die größte AIDS-Hilfsorganisationin Deutschland, die betroffenen Menschen materielle Unterstützungbietet. Sie hilft seit mehr als 30 Jahren bedürftigen Menschen mitHIV und AIDS in Deutschland durch Einzelhilfen und durch dieUnterstützung von Projekten wie beispielsweise Betreutes Wohnen.Darüber hinaus fördert die Stiftung seit dem Jahr 2000 ausgewählteHilfsprojekte, etwa für Aidswaisen, Jugendliche, Mütter und ihreKinder, vor allem im südlichen Afrika. Die Urstifter 1987 warenRainer Ehlers, der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V.(PKV) und das Deutsche Rote Kreuz.Pressekontakt:Pressestelle der Deutschen AIDS-StiftungDr. Volker Mertens (Pressesprecher)Sebastian Zimer (Pressereferent)Telefon: 0228 60469-31 und -33Fax: 0228 60469-99E-Mail: presse@aids-stiftung.deMünsterstraße 1853111 Bonnwww.aids-stiftung.deOriginal-Content von: Deutsche AIDS-Stiftung, übermittelt durch news aktuell