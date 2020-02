Wechsel im Vorstand der Deutschen Leasing / Georg Hansjürgens soll für Matthias Laukin in den Vorstand nachrücken

Bad Homburg (ots) - Der Aufsichtsrat der Deutsche Leasing hat Georg Hansjürgensmit Wirkung zum 01.04.2020 in den Vorstand berufen. Hansjürgens folgt aufMatthias Laukin."Matthias Laukin hat in den letzten zehn Jahren das internationale Geschäft zueinem wichtigen Erfolgsfaktor der Deutschen Leasing ausgebaut und denLändergesellschaften neue Strukturen gegeben", sagt Kai Ostermann,Vorstandsvorsitzender der Deutschen Leasing. "Wir bedauern, dass Matthias Laukinnicht für eine weitere Vertragsperiode zur Verfügung steht, können seinepersönliche Motivation jedoch nachvollziehen."Mit Hansjürgens beruft der Aufsichtsrat eine erfahrene Führungskraft aus deneigenen Reihen der Deutschen Leasing in den Vorstand. Hansjürgens kam 2004 alsMitglied der Geschäftsleitung der ungarischen Landesgesellschaft zurUnternehmensgruppe und hat seitdem innerhalb des Ländernetzwerks und in derZentrale der Deutschen Leasing verschiedene Funktionen übernommen. In denletzten Jahren hat er maßgeblich die Vereinheitlichung von Prozessen und dieEinführung eines modernen, einheitlichen IT-System in den Ländergesellschaftenvorangetrieben."Georg Hansjürgens kennt die Herausforderungen des internationalen Geschäftsexzellent", sagt Alexander Wüerst, Vorsitzender des Aufsichtsrates der DeutschenLeasing. "Die Nachfolge ermöglicht einen nahtlosen Übergang."Schwerpunkt des internationalen Geschäfts der Deutschen Leasing ist dieBegleitung von Unternehmen der DACH-Region in über 20 Absatz- undInvestitionsmärkte weltweit. Die Gruppe versteht sich dabei als Partner undPlattformanbieter für die Absatzfinanzierung renommierterInvestitionsgüterhersteller.Weitere Informationen unter www.deutsche-leasing.comPressefotos unterhttps://www.deutsche-leasing.com/de/unternehmen/presse/pressefotosPressekontakt:Katrin KrausePressesprecherinTelefon +49 6172 88-1170Telefax +49 6172 88-1178katrin.krause@deutsche-leasing.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/33459/4520288OTS: Deutsche Leasing AGOriginal-Content von: Deutsche Leasing AG, übermittelt durch news aktuell