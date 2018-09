Wechsel im Vorstand: Die Baumann Unternehmensberatung läutet den Generationsübergang ein (FOTO)

Frankfurt (ots) -Im letzten Jahr feierte Deutschlands bekannteste ExecutiveSearch-Beratung mit dem Telefonhörerlogo, die BaumannUnternehmensberatung, ihr 40-jähriges Jubiläum. Vier Jahrzehnte, indenen das inhabergeführte Frankfurter Familienunternehmen durchgängigzu den Top-Personalberatungen bei der Suche von Führungskräften undSpezialisten gehört.In diesem Jahr folgt eine weitere wichtige Weichenstellung. Dr.Michael Faller (42) wird mit Wirkung zum 1.10.2018 in den Vorstandberufen und tritt damit in die Fussstapfen seines Vaters, DietmarFaller, der das Unternehmen als Vorstandsvorsitzender führt. "Wirsind stolz darauf, dass wir den Generationswechsel in unseremFamilienunternehmen so erfolgreich meistern. Der Eintritt meinesSohnes in den Vorstand der Baumann Unternehmensberatung ist dielogische Konsequenz seiner bisherigen erfolgreichen Berater- undManagementtätigkeit für die Baumann-Gruppe. Dieser Schritt ist einwichtiges zukunftsgerichtetes Signal für unsere Organisation."Dr. Michael Faller stieg vor sieben Jahren als Berater in dasFamilien-Unternehmen ein. Er berät seither Geschäftsführung undVorstand sowie Eigentümer von Unternehmen in allen Fragen rund um dasThema Executives. Der Fokus seiner beratenden Tätigkeit liegt in denBereichen Industrie und Private Equity. Seit 2013 ist er alsGeschäftsführer und Managing Partner für die Baumann-Gruppe tätig.Vor seinem Wechsel war er als Rechtsanwalt für eine führendeinternationale Wirtschaftskanzlei im Bereich des Arbeitsrechts tätig,zuletzt als assoziierter Partner.Mit dem Eintritt von Herrn Dr. Faller in den Vorstand wechselt dasbisherige Vorstandsmitglied, Herr Marco Tjaden, in den Aufsichtsrat.Herr Tjaden war seit 2010 als Vorstand für IT und Interne Prozessefür die Baumann Unternehmensberatung tätig."Herr Tjaden hat in den vergangenen acht Jahren als Vorstand vielewichtige Entwicklungen im Unternehmen angestoßen und erfolgreichumgesetzt. Er hat damit maßgeblich zur positiven Entwicklung unsererUnternehmensgruppe beigetragen. Wir danken Herrn Tjaden für seinaußergewöhnliches Engagement und freuen uns auf die weitereZusammenarbeit."Neben seiner Funktion als Aufsichtsrat wird Herr Tjaden derBaumann Unternehmensberatung auch als Berater im Executive Searcherhalten bleiben. Herr Tjaden wird sich wieder intensiver seinemBeratungsgeschäft widmen und der Organisation insgesamt unterstützendzur Seite stehen.Über Baumann Unternehmensberatung:Die Baumann Unternehmensberatung ist seit 40 Jahren eine derführenden deutschen Personalberatungen im Executive & ProfessionalSearch. Mit einer Beratungsexpertise aus über 30.000 Mandaten undeiner ganzheitlichen Suchstrategie unterstützt das Unternehmen mitdem bekannten Telefonhörer-Logo mittelständische Unternehmen,Konzerne und öffentlich-rechtliche Organisationen bei der Besetzungvon Top-Führungs- sowie Spezialisten-Positionen im In- und Ausland.Neben dem Executive & Professional Search begleitet Baumann Klientenals Full-Service-Beratung auch im Bereich der Talent- undFührungskräftebeurteilung und -entwicklung. Baumann verbindetausgewiesene HR-Kompetenz mit jahrzehntelanger Erfahrung in denunterschiedlichsten Branchen und Märkten.Pressekontakt:Karim SchäferMain-PressesprecherTelefon: 0173-84 121 83Email: schaefer@main-pressesprecher.deBaumann UnternehmensberatungHanauer Landstraße 22060314 Frankfurt am MainTelefon: 069-904330Telefax: 069-90433-170Email: info@baumann-ag.comWeb: www.baumann-ag.comOriginal-Content von: Baumann Unternehmensberatung Beteiligungs- und Verwaltungs AG, übermittelt durch news aktuell