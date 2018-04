Wechsel im Stiftungsrat von Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe / Neue Stiftungsrätin Dr. Ingrid Sollerer / Heide Dorfmüller verabschiedet sich (FOTO)

München (ots) -Zum neuen Mitglied im Stiftungsrat der Stiftung Menschen fürMenschen -Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe wurde Dr. Ingrid Sollererberufen. Ingrid Sollerer ist seit 2016 globale Leiterin derRechtsabteilung bei Novartis Onkologie für die Bereiche Strategie undGeschäftsentwicklung und des Zell- und Gentechnologie Geschäftes mitSitz in New Jersey (USA). Heide Dorfmüller, langjähriges Mitglied desStiftungsrates, wurde aus dem Gremium verabschiedet.Dr. Ingrid Sollerer studierte Jura in Innsbruck und Sevilla. Nachihrer Promotion an der Universität Innsbruck ist sie seit 1998 alsRechtsberaterin für verschiedene Bereiche des Novartis-Konzerns inÖsterreich, der Schweiz und den USA tätig. Zu ihrenVerantwortungsbereichen zählten insbesondere konzernweite globaleFirmenakquisitionen und die Leitung der Rechtsabteilung für Sandoz,das Generika-Geschäft, für Westeuropa, den Nahen Osten und Afrika undglobal für den biopharmazeutischen Geschäftsbereich. Im Jahr 2012besuchte Ingrid Sollerer erstmals Projektregionen der StiftungMenschen für Menschen in Äthiopien und ist seitdem begeistert von derintegrierten ländlichen Entwicklungshilfe der Organisation. "DieDankbarkeit und Wertschätzung der äthiopischen Familien für dielebensverändernde und nachhaltige Unterstützung von Menschen fürMenschen war überwältigend für mich und eine unvergesslicheLebenserfahrung. Ich freue mich sehr über den Ruf zur Stiftungsrätinund darüber, die wertvolle Arbeit von Menschen für Menschen inÄthiopien auf diese Weise unterstützen zu können, " so Dr. Sollerer.Heide Dorfmüller (Düsseldorf) war seit 2003 im Stiftungsrat vonKarlheinz Böhms Äthiopienhilfe. In dieser Funktion hat sie den Kursder Organisation entscheidend mitbestimmt und immer wieder wichtigethematische Impulse gegeben. Als ehrenamtliche regionaleAnsprechpartnerin in Nordrhein-Westfalen hat sie über Jahrzehntehinweg die Arbeit der Stiftung mit zahllosen Aktionen bekannt gemachtund etliche neue Unterstützer gewonnenChristian Ude, Alt-Oberbürgermeister der Stadt München undVorsitzender des Stiftungsrats, würdigte das lange, intensiveEngagement von Heide Dorfmüller: "Ich danke Ihnen von Herzen fürIhren unermüdlichen Einsatz für die Arbeit der Stiftung. ÜberJahrzehnte hinweg haben Sie die Ausrichtung von Karlheinz BöhmsÄthiopienhilfe entscheidend mitbestimmt und diese in derÖffentlichkeit vertreten. Nur mit Hilfe von engagierten Menschen wieIhnen kann die wichtige Arbeit von Menschen für Menschen in Äthiopienseit über 36 Jahren umgesetzt werden."Dem ehrenamtlichen Stiftungsrat von Menschen für Menschen gehörenderzeit Dr. Annette Bhagwati (Berlin), Dr. Peter Hanser-Strecker(Wiesbaden), Dietmar Krieger (Durbach), Dr. Hans Peter Lankes(Washington), Dr. Ingrid Sollerer (New York, USA) und Christian Ude(München) an. Der Stiftungsrat bestellt den Vorstand, beschließt dasBudget und berät den Vorstand in allen grundsätzlichenAngelegenheiten.Über Menschen für MenschenDie Stiftung Menschen für Menschen leistet seit über 36 Jahrennachhaltige Hilfe zur Selbstentwicklung in Äthiopien. Im Rahmenintegrierter ländlicher Entwicklungsprojekte verzahnt Menschen fürMenschen gemeinsam mit der Bevölkerung Maßnahmen aus den BereichenLandwirtschaft, Wasser, Bildung, Gesundheit und Einkommen. DenGrundstein für Menschen für Menschen legte am 16. Mai 1981 derdamalige Schauspieler Karlheinz Böhm (gest. 2014) mit seinerlegendären Wette in der Sendung "Wetten, dass..?". Die Stiftung trägtseit 1993 durchgängig das Spendensiegel des DeutschenZentralinstituts für soziale Fragen (DZI). Menschen für Menschensetzt die Maßnahmen derzeit in zwölf Projektgebieten mit über 700fest angestellten und fast ausschließlich äthiopischenMitarbeiterinnen und Mitarbeitern um.Informationen über Menschen für Menschen finden Sie hier:www.menschenfuermenschen.deBesuchen Sie uns auch in unseren sozialen Netzwerken: Facebook,Twitter, YouTube und InstagramSpendenkontoStiftung Menschen für MenschenStadtsparkasse MünchenIBAN: DE64701500000018180018SWIFT (BIC): SSKMDEMMOnline: www.menschenfuermenschen.dePressekontakt:Stiftung Menschen für MenschenLisa-Martina KerscherBrienner Straße 4680333 München, GermanyE-Mail: lisa.kerscher@menschenfuermenschen.orgTel.: +49 89 383979-87Fax: +49 89 383979-70Original-Content von: Die Stiftung Menschen für Menschen, übermittelt durch news aktuell