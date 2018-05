Wechsel an der Spitze von PlasticsEurope Deutschland e. V. - Dr. Michael Zobel ist neuer Vorsitzender beim Kunststofferzeuger-Verband (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Dr. Michael Zobel ist neuer Vorsitzender des Verbandes derKunststofferzeuger in Deutschland. Die Mitgliederversammlung vonPlasticsEurope Deutschland e. V. wählte ihn jetzt in Köln zumNachfolger von Dr. Josef Ertl."Kunststoff ist als eines der vielseitigsten Materialien aus dermodernen Welt nicht mehr wegzudenken. Kunststoffe verbessern unsereLebensqualität und fördern Innovationen. Als neuer Vorsitzender vonPlasticsEurope Deutschland e. V. möchte ich das Bewusstsein beiVerbrauchern, politischen Entscheidern, Industrie und derakademischen Welt in Hinblick auf die Vorteile von Kunststoffen undderen Beitrag zur Ressourceneffizienz stärken, dabei die bestehendenHerausforderungen aber nicht außer Acht lassen", sagte Zobel nachseiner Ernennung. "Denn die Ressourceneffizienz unserer Materialienmuss weiter gesteigert und die Kreislaufwirtschaft über den gesamtenLebenszyklus hinweg verbessert werden. Ich freue mich sehr darauf,gemeinsam mit Ihnen die Welt der Kunststoffe weiter voran zubringen."Michael Zobel wurde 1969 in Marl geboren. Er studierte Chemie anden Universitäten München (Vordiplom) und Münster (Diplom,Promotion). Er begann seine berufliche Laufbahn bei der Bayer AG. Mitder Abspaltung der LANXESS AG als eigenständiges Unternehmen wurdeDr. Zobel 2004 zum Global Product Manager und Mitglied des ExecutiveManagement Teams der LANXESS Business Unit Rubber Chemicals ernannt.2005 übernahm Dr. Zobel die weltweite Leitung der LANXESS BusinessUnit Liquid Purification Technologies. Seit Oktober 2010 ist erweltweiter Leiter der LANXESS Division High Performance Materials undseit 2014 Mitglied des Steering Boards des pan-europäischen VerbandesPlasticsEurope in Brüssel.In seiner Antrittsrede dankte Dr. Zobel seinem Vorgänger Dr. JosefErtl, der den Verband seit 2013 geführt hatte.Pressekontakt:PlasticsEurope Deutschland e. V.Sven WeiheTelefon: +49 (0) 69 2556-1307sven.weihe@plasticseurope.orgOriginal-Content von: PlasticsEurope Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell