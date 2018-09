Wechsel an der Spitze der Welthungerhilfe

Bonn (ots) - Das Präsidium der Welthungerhilfe hat Mathias Moggeals neuen Vorstandsvorsitzenden zum 1.9.2018 gewählt. Der 54-jährigeAgraringenieur und Umweltwissenschaftler ist bereits seit 2010 alsVorstand Programme für die weltweiten Projekte in 38 Ländernverantwortlich und hat in dieser Zeit maßgeblich zum Erfolg derWelthungerhilfe beigetragen. Mathias Mogge hat umfangreicheErfahrungen in der Entwicklungszusammenarbeit und der humanitärenHilfe. Seit über 20 Jahren ist er für die Welthungerhilfe tätig. Von2005 bis 2009 leitete er die Fachgruppe Wissen, Innovation undBeratung. Davor arbeitete er vier Jahre als Regionalkoordinator inBamako, Mali, und war verantwortlich für die Entwicklung undSteuerung der Programme der Welthungerhilfe in Mali, Burkina Faso,Liberia und Sierra Leone. Als Ländergruppensprecher undProgramm-Manager trug er von 1998 bis 2001 die Verantwortung für dieProjektarbeit in Uganda, Äthiopien und im Sudan.Dr. Till Wahnbaeck ist zum 31. August 2018 auf eigenen Wunsch alsVorsitzender des Vorstandes der Welthungerhilfe ausgeschieden. Dr.Wahnbaeck war seit 1. Mai 2015 Vorstandsvorsitzender derWelthungerhilfe und Sprecher der Geschäftsführung der StiftungDeutsche Welthungerhilfe. Das Präsidium der Welthungerhilfe dankt Dr.Wahnbaeck für seine erfolgreiche Arbeit. In den dreieinhalb Jahrenseiner Amtszeit verzeichnete die Welthungerhilfe hervorragendeErgebnisse und wachsende Unterstützerzahlen. Er hat der Organisationvor allem auch wichtige inhaltliche Impulse in den BereichenErgebnisorientierung und Stärkung der Innovationsfähigkeit gegeben,die die Welthungerhilfe auch in den kommenden Jahren prägen werden.Das Präsidium wünscht Dr. Wahnbaeck für seine berufliche Zukunftalles Gute.Weitere Informationen zur Welthungerhilfe finden Sie unter:www.welthungerhilfe.de/presseDie Welthungerhilfe ist eine der größten privatenHilfsorganisationen in Deutschland; politisch und konfessionellunabhängig. Sie kämpft für "Zero Hunger bis 2030". Seit ihrerGründung wurden mehr als 8.900 Auslandsprojekte in 70 Ländern mit3,53 Milliarden Euro gefördert. Die Welthungerhilfe arbeitet nach demGrundprinzip der Hilfe zur Selbsthilfe: von der schnellenKatastrophenhilfe über den Wiederaufbau bis zu langfristigenProjekten der Entwicklungszusammenarbeit mit nationalen undinternationalen Partnerorganisationen.Pressekontakt:Deutsche Welthungerhilfe e. V.PressestelleFriedrich-Ebert-Straße 153173 BonnAnsprechpartner:Simone PottPressesprecherinTelefon 0228 / 22 88 - 132Mobil 0172 - 2525962Assistenz: Jessica KühnleTelefon 0228 / 22 88 - 454presse@welthungerhilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Welthungerhilfe e.V., übermittelt durch news aktuell