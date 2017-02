Wechsel an der Spitze der Notenbank von Neuseeland

FRANKFURT/WELLINGTON (dpa-AFX) - An der Spitze der Notenbank von Neuseeland bahnt sich ein Wechsel an.



Der Gouverneur der Zentralbank, Graeme Wheeler, werde seine Amtszeit nicht verlängern und im September aus der Notenbank ausscheiden, teilte die Reserve Bank of New Zealand am Dienstag in Wellington mit. Wheeler steht seit 2012 an der Spitze der Notenbank. Mit der Stellungnahme endete eine wochenlange Spekulation über die Zukunft des Zentralbankchefs.

Für eine Übergangszeit von sechs Monaten werde der stellvertretende Gouverneur Grant Spencer an die Spitze rücken, sagte der neuseeländische Finanzminister Steven Joyce. Mit der Übergangslösung werde der kommenden Regierung von Neuseeland genügend Zeit für eine Nachfolgeregelung gegeben.