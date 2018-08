Wechsel an der Spitze der Marineflieger (FOTO)

Nordholz (ots) -Am Montag, den 6. August 2018 um 14 Uhr übergibt Kapitän zur SeeMatthias Potthoff (50) das Kommando über die Marineflieger an Kapitänzur See Thorsten Bobzin (52). Kapitän zur See Potthoff ist seit 2016Kommandeur des Marinefliegerkommandos. Für Kapitän zur See Bobzin istes nach einer vorherigen Verwendung von 2013 bis 2016 als Chef desStabes und stellvertretender Kommandeur die Rückkehr nach Nordholz zuden Marinefliegern."Die Dienstzeit als Kommandeur der Marineflieger war meine bislangschönste Verwendung und viel zu kurz", resümiert Kapitän zur SeePotthoff mit einer gewissen Wehmut. "Ich werde die zahllosenhilfreichen, freundlichen und herzlichen Kontakte hier in Nordholzvermissen. Auch die Geschwader 3 'Graf Zeppelin' und 5 werden mirimmer im Herzen bleiben. Highlights waren für mich die verschiedenenerfolgreichen Manöverteilnahmen etwa mit französischen undamerikanischen Flugzeugträgerverbänden, die Übungsvorhaben und diegemeinsame Arbeit mit dem Umland wie zum Beispiel die Unterstützungdes Deichbrand Festivals", so der scheidende Kommandeur.Für Kapitän zur See Potthoff geht es in seiner nächsten Verwendungals Referatsleiter in das Bundesministerium der Verteidigung imReferat Planung II. Kapitän zur See Bobzin kommt aus demEinsatzführungskommando in Potsdam zurück nach Nordholz. "Ich bindankbar für die Arbeit meines Vorgängers und freue mich auf meineneuen Aufgaben in Nordholz."Hinweise für die PresseMedienvertreter sind zum Pressetermin "Wechsel an der Spitze derMarineflieger" eingeladen. Für die weitere Ausplanung undKoordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.Termin:Montag, den 6. August 2018. Eintreffen bis spätestens 13.15 Uhr.Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.Ort: Marinefliegerstützpunkt Nordholz, Peter-Strasser-Platz 1,27639 Wurster NordseeküsteAnmeldung: Medienvertreter werden gebeten, sich mit dembeiliegenden Anmeldeformular bis Freitag, den 3. August 2018, 12.00Uhr beim Presse- und Informationszentrum unter der Fax-Nummer +49(0)4741-94-10979 oder per E-Mail zu akkreditieren. Nachmeldungen sindnicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarinePressestelle Einsatzflottille 2Telefon: +49 (0)4741-94-10970/10971Mail: markdopizastnordholz@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell