Wechsel an der Spitze des Armaturenherstellers Hansgrohe

SCHILTACH (dpa-AFX) - Der Armaturenhersteller Hansgrohe mit Sitz in Schiltach im Schwarzwald bekommt zum 1. August einen neuen Vorstandsvorsitzenden.



Der bisherige Vorstand für internationalen Vertrieb, Hans Jürgen Kalmbach, übernimmt die Position von Thorsten Klapproth, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Zu den Gründen machte das Unternehmen keine konkreten Angaben.

Klapproth war seit 2014 Vorstandsvorsitzender. In seiner Zeit an der Unternehmensspitze hat er einer Pressemitteilung zufolge das Unternehmen profitabler gemacht. Kalmbach, der seit 1998 im Unternehmen ist, wolle diesen Weg weitergehen. Der Jahresüberschuss von Hansgrohe lag 2017 bei 127,5 Millionen Euro, was einem Plus von 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr (2016: 124 Millionen Euro) entsprach./lem/DP/tav