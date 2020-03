Wechsel in der MDR Kommunikation: Michael Naumann leitet künftig Presse und Information (FOTO)

Leipzig (ots) - Michael Naumann übernimmt zum 1. April die Leitung der AbteilungPresse und Information innerhalb der Hauptabteilung Kommunikation des MDR.Zugleich wird er Unternehmenssprecherin Julia Krittian in dieser Funktionvertreten.Michael Naumann ist seit 2004 beim MDR tätig, zunächst als Reporter und Chef vomDienst bei ARD Aktuell und MDR Aktuell, bevor er innerhalb der MDR-Chefredaktionübergeordnete Aufgaben und direktionsübergreifende Sonderprojekte übernahm. Seit2018 leitet Naumann in der MDR-Redaktion "Wirtschaft und Ratgeber" einecrossmediale Planungseinheit für TV, Online, Mediathek und Social Media. Zuseinem neuen Aufgabenbereich als Abteilungsleiter Presse und Information gehörtdie Pressearbeit zum Sender und dessen Programmangeboten, das Medienmonitoringfür den MDR sowie die Fotoredaktion.Naumann folgt in dieser Funktion auf Susanne Odenthal. Sie wechselt zurKommunikation und Öffentlichkeitsarbeit im neuen MDR-Kompetenzzentrum Klassik.Aktualisierung 12.03 - 14:00 UhrPressekontakt:MDR, Presse und Information, Susanne Odenthal,Tel.: (0341) 3 00 64 57, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7880/4545168OTS: MDR Mitteldeutscher RundfunkOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell