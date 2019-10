Wechsel in der Leitung der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung (midi): Pfarrer Dr. Klaus Douglass kommt, Pfarrer Dr. Berneburg geht.

Hannover (ots) - Der Theologe Dr. Klaus Douglass (61) wird neuerDirektor der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarischeKirchenentwicklung und diakonische Profilbildung (midi). Er wurdeeinstimmig vom Kuratorium der Arbeitsstelle gewählt, die von derEvangelischen Kirche in Deutschland (EKD), der Diakonie Deutschlandund der Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste (AMD) getragenwird. Dr. Douglass, bislang Pfarrer der Evangelischen Kirche inHessen und Nassau, tritt seine neue Stelle in Berlin am 1. März 2020an. Er folgt auf Dr. Erhard Berneburg, der in den Ruhestand tritt.Der Kuratoriumsvorsitzende Dr. Michael Diener sagte: "KlausDouglass bringt alles mit, was es für diese Aufgabe braucht - er istein versierter Theologe, verfügt über langjährige Erfahrung in derBasisgemeindearbeit, kann Leitung, steht für Innovation undinspirierende, neue Wege zu den Menschen unserer Zeit. Wir freuen unssehr, dass wir ihn für die Leitung von midi gewinnen."Diakonie-Präsident Ulrich Lilie unterstreicht: "Mit midi haben wireine Arbeitsstelle geschaffen, die als Laboratorium im gemeinsamenRaum von Kirche, Diakonie und freien Trägern neue Werkzeuge undFormen für die Kommunikation des Evangeliums in der Gesellschaftentwickeln soll; Dr. Douglass ist genau der richtige Mann amrichtigen Ort." "Nachdem die ersten Schritte des neuen Zentrumsgemacht sind, danken wir Herr Dr. Berneburg von Herzen für diegeleistete Arbeit; sein Aufbauwerk ist bei Klaus Douglass inallerbesten Händen", ergänzt Dr. Gundlach für das Kirchenamt der EKD.Am 3. Dezember 2019 wird Dr. Erhard Berneburg mit einemGottesdienst in Berlin aus seinem Dienst verabschiedet. Für dieÜbergangszeit bis zum 1. März 2020 übernimmt die stellvertretendeDirektorin, Pfarrerin Juliane Kleemann, die Leitung derArbeitsstelle. Am 26. Mai 2020 erfolgt die feierliche Einführung vonDr. Klaus Douglass in das Direktorenamt anlässlich dermidi-Jahrestagung in Neudietendorf.Zur PersonDr. Klaus Douglass, Jahrgang 1958, war über 20 Jahre langGemeindepfarrer, schrieb mehrere Bücher zu glaubenspraktischen Themenund arbeitet derzeit als Theologischer Referent für missionarischesHandeln und geistliche Gemeindeentwicklung bei der EvangelischenKirche in Hessen und Nassau.Zu midimidi ist eine gemeinsame Arbeitsstelle der Evangelischen Kirche inDeutschland (EKD), der Diakonie Deutschland und derArbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste (AMD). An derSchnittstelle von Kirche, Diakonie und freien TrägernmissionarischerArbeit entwickelt midi neue Begegnungsräume und Werkzeuge für dieKommunikation des Evangeliums in der Gesellschaft. Die fachlicheAufsicht und Steuerung liegt bei einem zwölfköpfigen Kuratorium mitVertreterinnen und Vertretern aus EKD, Diakonie und AMD unter Vorsitzvon Dr. Michael Diener, Präses des Evangelischen GnadauerGemeinschaftsverbandes und Mitglied im Rat der EKD. Das Kollegium vonmidi besteht aus elf Referentinnen und Referenten und wird bislangvon Direktor Dr. Erhard Berneburg geleitet. Der Sitz derArbeitsstelle ist die Diakonie Deutschland im Evangelischen Werk fürDiakonie und Entwicklung e. V. in Berlin. www.mi-di.deHannover/Berlin, 8. Oktober 2019Pressestelle der EKDDiese Pressemitteilung wird von der Diakonie Deutschland und derEvangelischen Kirche in Deutschland versandt. EtwaigeDoppelaussendungen bitten wir zu entschuldigen.Pressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell