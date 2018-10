Wechsel der Kfz-Versicherung spart mehrere hundert Euro (FOTO)

München (ots) -- Auszubildende spart durch Versicherungswechsel zwei Drittel desBeitrags- Mutter und junger Fahrer zahlen 888 Euro weniger pro Jahr fürihre Kfz-Versicherung- Studien belegen: günstigste Kfz-Tarife und größtes Sparpotenzialbei CHECK24Ein Wechsel der Kfz-Versicherung lohnt sich: 15 exemplarischeBerechnungen typischer Fahrerprofile von CHECK24 zeigen, dassVerbraucher dadurch mehrere hundert Euro sparen können.1) EineAuszubildende zahlt für den günstigsten Tarif 211 Euro im Jahr, beimteuersten Anbieter werden 601 Euro fällig. Der Versicherungswechselspart bis zu 390 Euro bzw. zwei Drittel des Beitrags. Das größteabsolute Sparpotenzial hat eine Mutter, die den versicherten Wagengemeinsam mit ihrem Kind nutzt. Im günstigsten Tarif zahlt sie imJahr 888 Euro weniger als beim teuersten Anbieter."Besonders in der Wechselsaison bis zum 30. November liefern sichdie Kfz-Versicherer einen Preiskampf", sagt Dr. Tobias Stuber,Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei CHECK24. "Verbraucher solltendas nutzen und vergleichen, ob es für die gewünschten Leistungeneinen günstigeren Tarif gibt oder sie für den gleichen Preis bessereLeistungen bekommen."Durch den Wechsel des Kfz-Versicherers spart ein junges Paar biszu 411 Euro bzw. 63 Prozent, ein Rentner bis zu 311 Euro bzw. 58Prozent. Für einen Pendler liegt die mögliche Ersparnis bei 421 Euroim Jahr, das entspricht 56 Prozent der Kosten.Studien belegen: günstigste Kfz-Tarife und größtes Sparpotenzialbei CHECK24Eine Studie der Technischen Hochschule Rosenheim ergab, dass durchden Wechsel der Kfz-Versicherung im Schnitt eine Ersparnis von 155Euro möglich ist. Mit 1.000 repräsentativen Fahrerprofilen ist dieErhebung die umfassendste Marktstudie zum Vergleich vonKfz-Versicherungstarifen.2) Das gesamte Sparpotenzial durch einenVergleich von Kfz-Versicherungen ist enorm: Laut einer Studie vonWIK-Consult sparten Verbraucher durch Vergleichsportale innerhalbeines Jahres insgesamt 318 Mio. Euro.3) Das Finanzmagazin Euro amSonntag4) und das Deutsche Institut für Servicequalität (DISQ)5)haben unabhängig voneinander herausgefunden, dass Verbraucher beiCHECK24 im Schnitt am meisten sparen. Auch ein aktueller Vergleichdes Verbraucherportals Finanztip zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit,den günstigsten Kfz-Versicherungstarif zu finden, bei dem MünchnerVergleichsportal am größten ist.6)CHECK24-Experten beraten bei allen Themen rund um dieKfz-VersicherungKunden, die Fragen zu ihrer Versicherung haben, erhalten bei über300 CHECK24-Versicherungsexperten eine persönliche Beratung perTelefon oder E-Mail. Die Berater unterstützen auch im Schadensfallbeim Ausfüllen der Formulare und in der Kommunikation mit demVersicherer. Die Servicemitarbeiter sind auf ihre jeweiligeVersicherungssparte spezialisiert und an sieben Tagen die Wocheerreichbar. Über das Vergleichsportal abgeschlossene oderhochgeladene Verträge sehen und verwalten Kunden jederzeit imdigitalen Versicherungsordner. Mit dem 1-Klick-Kündigungsservicekümmert sich CHECK24 um die rechtssichere Kündigung des aktuellenVertrags.1)Tabellen zu den 15 betrachteten Profilen unterhttp://ots.de/MVrhdo2)Pressemitteilung Technische Hochschule Rosenheim:http://ots.de/zWuu8e3)WIK-Consult: Vergleichsportale in Deutschland,http://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdf4)Euro am Sonntag, Ausgabe 38/17, 23.09.2017, Der Preis ist heiß, S.78-79 5)DISQ: Studie Vergleichsportale Kfz-Versicherungen,https://disq.de/2017/20170118-Portale-Kfz-Versicherungen.html6)Finanztip: So finden Sie eine günstige Autoversicherung,https://www.finanztip.de/kfz-versicherung/Über die CHECK24 GmbHCHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt CHECK24:Julia Leopold, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1174,julia.leopold@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell