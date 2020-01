Wechsel im Herausgebergremium der Frankfurter Allgemeinen Zeitung

Frankfurt am Main (ots) - Carsten Knop tritt am 1. April in dasHerausgebergremium der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein. Werner D'Inka gehtin den Ruhestand.In den Kreis der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z.) wirdam 1. April 2020 Carsten Knop eintreten. Er übernimmt dort die Aufgaben vonWerner D'Inka, der am 31. März in den Ruhestand geht. D'Inka war seit 2005zuständiger Herausgeber für die Rhein-Main-Zeitung. Knop, bislang ChefredakteurDigitale Produkte, wird im Herausgebergremium, dem schon Gerald Braunberger,Jürgen Kaube und Berthold Kohler angehören, auch die digitalen Aktivitäten desHauses koordinieren. Die Herausgeber bestimmen die politische,wirtschaftspolitische und kulturelle Linie aller journalistischen Publikationen,die im Verlagshaus Frankfurter Allgemeine Zeitung erscheinen.Mit der Berufung Knops ins Herausgebergremium wird die strategisch großeBedeutung unterstrichen, die sowohl die digitale Transformation als auch diePräsenz in der Rhein-Main-Region für die F.A.Z. haben. Der Posten desChefredakteurs Digitale Produkte entfällt.Prof. Dr. Dr. Andreas Barner, Vorsitzender des Aufsichtsrats der F.A.Z.: "WernerD'Inka hat die F.A.Z. mit großem Engagement, Klugheit und Geschick über vieleJahre mitgestaltet. Für die hohe Qualität seiner eigenen Beiträge und die stetsvertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit möchte ich mich im Namen desgesamten Aufsichtsrates herzlich bedanken. Werner D'Inka wünsche ich alles Gutefür die Zukunft. Carsten Knop wünschen wir einen guten Start in seiner neuenPosition und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit."Carsten Knop absolvierte von 1993 an sein Volontariat bei der F.A.Z., 1996 trater in die Wirtschaftsredaktion ein. Von 1999 bis 2003 berichtete er alsWirtschaftskorrespondent aus Amerika und verfolgte das Geschehen im SiliconValley. Nach der Rückkehr in die Frankfurter Zentrale verantwortete er dieUnternehmens- und drei Jahre lang bis Ende 2017 auch dieWirtschaftsberichterstattung. Seit Anfang 2018 ist er Chefredakteur DigitaleProdukte.Werner D'Inka kam 1980 zur F.A.Z. Bis 1986 war er im Ressort "Tele-F.A.Z."tätig, an der ersten Nachrichtensendung im deutschen Privatfernsehen arbeiteteer 1984 als Redakteur mit. Nach dem Wechsel zur gedruckten Zeitung wurde er 1991deren Chef vom Dienst; am 1. März 2005 Berufung in das Herausgebergremium.Pressekontakt:Franziska Kipper-SchreyerFrankfurter Allgemeine Zeitung ÖffentlichkeitsarbeitTelefon +49 69 75 91-1326E-Mail: f.kipper-schreyer@faz.dewww.faz.netWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/33296/4505034OTS: Frankfurter Allgemeine ZeitungOriginal-Content von: Frankfurter Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell