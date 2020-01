Wechsel zu Gold? Was jetzt passiert…

Liebe Leser,

an den Aktienbörsen ist derzeit eine kleine Ruhepause eingekehrt. Die Notierungen etwa im Dow Jones scheitern derzeit an der Marke von 30.000 Punkten. Nun mag die Ungeduld etwas zu groß sein, nachdem die Kurse zuletzt bereits massiv gestiegen sind. Nur gibt es weiterhin Stimmen, die davon ausgehen, dass es aktuell an den Märkten eine kleine Pause geben könnte. Demgegenüber wird ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung