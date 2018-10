Wechsel des Girokontos spart über 200 Euro (FOTO)

München (ots) -- 77 Prozent der Verbraucher schließen Konto ohneKontoführungsgebühren ab- Zwei Drittel über CHECK24 abgeschlossener Konten mitunterdurchschnittlichen Dispozinsen- Einfacher und schneller Wechsel dank digitalem KontoumzugVerbraucher, die ihr Girokonto wechseln und Onlinebanking nutzen,können mehrere hundert Euro sparen. Wechselt ein Beispielkunde 1) vom"Girokonto klassisch" der Hamburger Sparkasse zum Girokonto derING-DiBa, spart er 223,54 Euro im Jahr. Verbraucher profitieren vorallem vom Wegfall der Kosten für einzelne Buchungen und beleghafteÜberweisungen. Beim Konto der ING-DiBa zahlen Kunden nur dannGebühren, wenn sie außerhalb des Euroraums Geld abheben, dort mitihrer Kreditkarte bezahlen oder den Dispokredit nutzen."Direktbanken, die ihre Produkte über das Internet vertreiben,bieten häufig kostenlose Girokonten mit einem attraktivenLeistungspaket", sagt Rainer Gerhard, Geschäfts-führer Karten undKonten bei CHECK24.Girokonten: Vergleich bei Kontoführungsgebühren und Dispozinsenlohnt sichBei der Wahl eines Girokontos achten Verbraucher vor allem auf diekostenlose Kontoführung. 77 Prozent der CHECK24-Kunden schlossen inden vergangenen zwölf Monaten ein Girokonto ohneKontoführungsgebühren ab. 2)Auch die Höhe der Dispozinsen ist ein wichtiges Kriterium bei derKontowahl. Der durchschnittliche Dispozins bei deutschen Bankenbetrug laut Finanztest 3) 9,72 Prozent jährlich. Zwei Drittel derüber CHECK24 abgeschlossenen Konten lagen darunter. Im Schnittzahlten Kunden 8,18 Prozent Dispozinsen.Einfacher Wechsel mit digitalem Kontoumzug - bei Fragen beratenCHECK24-ExpertenDer Wechsel zu einer anderen Bank ist binnen weniger Minutenmöglich. CHECK24 bietet für eine Reihe von Konten den digitalenKontoumzug an - diese Konten sind im Girokontovergleich eigensgekennzeichnet. Das Tool erkennt Buchungen auf dem bisherigenGirokonto eines Nutzers und informiert Zahlungspartner über die neueKontoverbindung.Bei der Wahl des passenden Girokontos sollten Kunden ihrindividuelles Nutzerverhalten berücksichtigen: Für Dispokredite,Kreditkarten und Abhebungen fallen unterschiedlich hohe Gebühren an.Verbraucher, die Fragen zu einem Girokonto haben, erhalten bei denCHECK24-Experten für Karten und Konten an sieben Tagen die Woche einepersönliche Beratung per Telefon oder E-Mail.Zusätzlich können Kunden mit dem kostenfreien CHECK24-Kontomanagerihre Finanzen einfach im Blick behalten: Sie sehen dort allebestehenden Konten und sind immer über Kontostände und -bewegungeninformiert.Hier klicken für weitere Ergebnisse: http://ots.de/n33Lxq1)Beispielkunde: über 30 Jahre alt, berufstätig, monatlichesNettogehalt von 1.500 Euro, nutzt Girokonto mit Girocard und dergünstigsten zum Konto verfügbaren Kreditkarte, gibt im Jahr zwölfÜberweisungen in Auftrag, bei klassischen Konten per Beleg, beiOnline-Konten per Onlinebanking, verbucht im Jahr 300 Euro Gut- undLastschriften, ändert einmal einen Dauerauftrag, hebt sechs Mal mitder Girocard 100 Euro an Automaten ab (Hausbank oder eigenesAutomatennetz), hebt im Inland vier Mal 100 Euro an Automaten andererBanken ab, bei denen kein direktes Entgelt berechnet wird, hebteinmal 100 Euro mit der Kreditkarte im Euro- und einmal 200 Euro imNicht-Euro-Raum ab, kauft im Nicht-Euro-Ausland einmal mit derKreditkarte für 150 Euro ein, gerät einmal im Jahr für 20 Tage mit600 Euro ins Minus und nutzt währenddessen den Dispo im Rahmen derÜberziehung2)Betrachtet wurden alle Girokontoabschlüsse über denGirokontovergleich von CHECK24 im Zeitraum von Juli 2017 bis Juni2018. Prozentwerte gerundet, bei machen Konten ist kostenloseKontoführung an Bedingungen z. B. regelmäßiger Geldeingang gebunden,Angaben ohne Gewähr3)Quelle: https://www.test.de/Girokonten-Dispozinsen-4586765-0/[abgerufen am 24.10.2018]Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations Manager,Tel. +49 89 2000 47 1175, edgar.kirk@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell