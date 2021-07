Wechsel in der Geschäftsführung von abcfinance

Köln (ots) - Michael Mohr, langjähriger Sprecher der Geschäftsführung bei abcfinance und der verbundenen abcbank, schied zum 30. Juni 2021 aus dem Unternehmen aus.Michael Mohr kann auf 30 erfolgreiche Jahre beim Kölner Finanzdienstleister zurückblicken. Er prägte das Unternehmen nachhaltig mit. "Die Arbeit als Geschäftsführer des Geschäftsbereiches abcfinance hat mich immer erfüllt und angespornt. Dennoch habe ich nach reiflicher Überlegung den Entschluss gefasst, mich in Zukunft auf meine Familie und in begrenztem Maße auch auf beratende Tätigkeiten fokussieren", erläutert Michael Mohr seine Entscheidung.Michael Mohr begann 1992 seine Tätigkeit bei der damaligen ABC Leasing als Kreditreferent und fungierte dort seit 1998 als Geschäftsführer. Zu Beginn seiner Tätigkeit war das Unternehmen mit einer überschaubaren Anzahl an Mitarbeitern in wenigen Büroräumen beheimatet. Zum Zeitpunkt seines Ausscheidens zählt die abcfinance mit rund 720 Mitarbeitern und bislang 17 weiteren Standorten in Deutschland, in Österreich und in den Niederlanden zu den führenden banken- und herstellerunabhängigen Leasing- und Factoringgesellschaften Deutschlands.Immense Entwicklung"Ich durfte das Unternehmen während einer immensen Entwicklung begleiten. Daher blicke ich auf die zurückliegenden drei Jahrzehnte mit Stolz und in die Zukunft schaue ich mit Spannung darauf, wie die abcfinance ihren Wachstumskurs erfolgreich fortsetzen wird", so Michael Mohr.Zuletzt lag unter anderem die Digitalisierung des Mittelstandsfinanzierers im Aufgabenbereich von Mohr. Über das im Jahr 2018 eigens gegründete Schwesterunternehmen abcfinlab trieb er die Entwicklung digitaler Lösungen und Produkte für abcfinance voran.Versierter GestalterMichael Mohr wird nach seinem Ausscheiden auf Wunsch des Unternehmens und des Gesellschafters, der Werhahn KG, für eine begrenzte Zeit die abcfinance beratend unterstützen. Die Muttergesellschaft Werhahn KG begann frühzeitig mit der Suche eines geeigneten Nachfolgers oder einer Nachfolgerin. Derzeit sind mehrere aussichtsreiche Kandidaten im Austausch mit der Werhahn KG."Mit Michael Mohr geht ein sehr versierter Gestalter, der mit sehr viel Herzblut und Nahbarkeit unglaublich viel für die abcfinance erreicht hat", meint Alexander Boldyreff, Vorstandsmitglied der Werhahn KG und Aufsichtsratsvorsitzender abcfinance GmbH und der abcbank GmbH. "Wir wissen, dass Michael Mohr sich seinen Entschluss nicht leicht gemacht hat. Aber auch hierfür gilt ihm der Respekt der gesamten Werhahn-Gruppe sowie unsere Dankbarkeit für seine Leistungen."Über abcfinance GmbH1976 als spezialisierter Finanzdienstleister der Wilh. Werhahn KG gegründet, konzentriert sich abcfinance von Anfang an auf die Finanzierungsbedürfnisse mittelständischer Unternehmen. Mit Finanzierungskonzepten aus den Bereichen Factoring, Leasing und Absatzfinanzierung unterstützt abcfinance diese Unternehmen dabei, die eigene Liquidität zu sichern, die Planungssicherheit zu erhöhen und Wachstumschancen wahrzunehmen - und das mit maßgeschneiderten, branchenspezifischen Lösungen. Die abcfinance GmbH heute: Mit aktuell rund 720 Mitarbeitern in der Kölner Zentrale und bislang 17 weiteren Standorten in Deutschland, in Österreich und in den Niederlanden verfügt der Finanzdienstleister über ein leistungsfähiges Netzwerk aus Spezialisten. Mit der abcbank verfügt abcfinance über ein Kreditinstitut, das auf die Refinanzierung von Forderungen aus Leasing- und Factoringgeschäften spezialisiert ist. Der Name abcfinance steht für Stabilität und Zuverlässigkeit - ob im Umgang mit Kunden oder in der Zusammenarbeit mit strategischen Partnern.Pressekontakt:abcfinance GmbH, Jan Königshofen, Kamekestraße 2-8, 50672 KölnTelefon 02 21 579 08-9178; Email: jan.koenigshofen@abcfinance.dewww.abcfinance.deOriginal-Content von: abcfinance GmbH, übermittelt durch news aktuell