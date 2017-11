Wechsel des Gasanbieters spart 2017 im Durchschnitt 492 Euro (FOTO)

München (ots) -Gaspreis bei Alternativanbietern seit 2013 durchschnittlich um 25Prozent gesunkenSparpotenzial durch Gasanbieterwechsel dieses Jahr 64 Prozent höherals 2013Familie spart durch Anbieterwechsel innerhalb von fünf Jahreninsgesamt über 2.000 EuroEin Wechsel des Gasanbieters spart 2017 durchschnittlich 492 Euro- ohne Einberechnung möglicher Boni. Für einen Vierpersonenhaushaltmit einem Gasverbrauch von 20.000 kWh jährlich werden beimGrundversorger 1.388 Euro fällig. Die gleiche Menge Gas kostet beiAlternativanbietern nur 896 Euro. Im Jahr 2013 konnte einevierköpfige Familie durch den Anbieterwechsel im Schnitt 300 Euroeinsparen. Das durchschnittliche Sparpotenzial ist damit aktuell 64Prozent höher.*)Grund für das höhere Sparpotenzial ist die unterschiedlicheEntwicklung der Gaspreise beim Grundversorger und denAlternativanbietern. Die Gaspreise sind im Vergleich zu 2013insgesamt gesunken, bei Alternativanbietern (-25 Prozent) aberdeutlich stärker als in der Grundversorgung (-sieben Prozent).Gasanbieterwechsel seit 2013 spart Familie bis heute insgesamtüber 2.000 EuroEin Vierpersonenhaushalt, der von 2013 bis 2017 Gas vomGrundversorger bezog, bezahlte dafür im Durchschnitt insgesamt 7.306Euro. Bei einem jährlichen Wechsel zu einem der zehn günstigstenAlternativanbieter für das jeweilige Netzgebiet zahlte er in diesemZeitraum für die gleiche Menge Gas nur 5.161 Euro. DieAnbieterwechsel sparten innerhalb von fünf Jahren 2.145 Euro.*)alle Preise berechnet für einen Jahresverbrauch von 20.000 kWh(Vierpersonenhaushalt), Stand der Preise jeweils zum 15. Oktober desJahres; pro Netzgebiet sind die Preise aller Grundversorgungstarifesowie der zehn günstigsten Alternativanbieter berücksichtigt; keineTarife mit Vorauskasse oder Kaution, keine Einberechnung vonNeukundenboniÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Pressekontakt CHECK24Julia Leopold, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1174,julia.leopold@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell