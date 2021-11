Wechsel an der Führungsspitze von mobilversichert / Neue Personalien bei Munich General Insurance Services

München (ots) -- David Scheuermann wird neues Mitglied der Geschäftsführung- Bisheriger CTO Mohamed Elassadi steigt in die Führungsriege auf- Stephan Kiene verlässt das Management-Team, um sich neuen Aufgaben zu widmen- Head of Sales Kris Daeblitz erhält ProkuraDie Munich General Insurance Services, bekannt unter dem Namen mobilversichert, wird mit Wirkung zum 01.11.2021 von einem Führungstrio geleitet. David Scheuermann wird in die Geschäftsführung des Unternehmens berufen. Zudem steigt der bisherige Chief Technology Officer Mohamed Elassadi in die Führungsriege auf. Stephan Kiene, der zuletzt in Doppelspitze mit Dr. Mario Herz das Unternehmen geführt hat, verlässt das Unternehmen, um sich neuen Herausforderungen zuzuwenden. Das neue Führungstrio, bestehend aus Scheuermann, Elassadi, und Dr. Herz wird den Ausbau der Plattform und das Wachstum im deutschen Versicherungsmarkt vorantreiben.David Scheuermann verantwortet als neues Mitglied der Geschäftsführung die Bereiche Produktmanagement und Operations. Dabei wird er sich auf die zügige Weiterentwicklung und den operativen Betrieb der Plattform fokussieren. Seit 2018 hat der 30-Jährige in der Degussa Bank Gruppe die Bereiche IT-Strategie, IT-Sicherheit, Data Governance sowie Enterprise- und Cloud-Architektur geleitet. Jetzt wird er seine Expertise aus dem operativen IT-Betrieb im Bereich Finanzdienstleistungen bei mobilversichert einbringen.Mohamed Elassadi ist im Juli 2020 als Chief Technology Officer zu mobilversichert gekommen und hat seither die Systemarchitektur der Plattform erfolgreich ausgebaut und die Grundlagen zur schnelleren Skalierbarkeit gelegt. Er bringt insgesamt zehn Jahre Managementerfahrung und über 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Web Development und IT mit. Als Mitglied der Geschäftsführung wird der 50-Jährige nun die Bereiche Organisation, IT und Product Development sowie Personal verantworten.Stephan Kiene (45) war seit dem Kauf der Gesellschaft durch Prinas Montan, einem Tochterunternehmen der Degussa Bank Gruppe, in der Geschäftsführung der Munich General Insurance Services. In seiner Verantwortung für die Bereiche IT, Personalentwicklung, Organisation und Finance sowie - gemeinsam mit Dr. Mario Herz - die Unternehmensentwicklung war er maßgeblich am Auf- und Ausbau der Plattform beteiligt. Kiene verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch, um sich neuen Aufgaben zu widmen."Wir danken Stephan für sein großes Engagement und den klaren Ergebnisfokus, mit dem er unsere Brokertech-Plattform maßgeblich mitgeformt und begleitet hat", so Dr. Mario Herz (53), der in der Geschäftsführung verbleibt und dort wie bisher für Vertrieb, Marketing und die Unternehmensentwicklung zuständig ist, sowie - seit Oktober - für den Bereich Finance. Die neue, erweiterte Führungsriege bestehend aus Scheuermann, Elassadi und Dr. Herz wird sich auf den Ausbau des Technologie-Angebots und die Erweiterung der Services für Makler und Versicherer konzentrieren.Weitere Neuigkeit aus dem Unternehmen: Kris Daeblitz erhält ab sofort Prokura bei Munich General Insurance Services. Seit März 2021 ist der 51-Jährige bereits Head of Sales und verantwortet in dieser Position sehr erfolgreich den Auf- und Ausbau des Versicherer- und Vermittlernetzwerks.Über mobilversichertmobilversichert ist eine mehrfach ausgezeichnete Brokertech-Plattform für die gesamte Versicherungsindustrie. Das Unternehmen bietet Versicherern und Vermittlern eine digitale Infrastruktur mit Smart Services für die zeitgemäße Vermittlung im Neugeschäft sowie ein professionelles Bestandsmanagement. Durch den hohen Digitalisierungsgrad können erhebliche Kosten- und Effizienzvorteile realisiert werden. Diese kommen Kunden, Versicherungsmaklern und Versicherern direkt zu Gute.Das Herzstück der Plattform sind selbstlernende Algorithmen zur automatisierten Datenabholung und Datenaufbereitung. Damit offeriert mobilversichert eine der derzeit schnellsten und einfachsten Lösungen für den Datenaustausch sowie für professionelle Bestandsanalysen und digitalisierte Vertriebsaktivitäten. Zudem erhalten Vermittler alle relevanten Instrumente und Services, damit sie ihre Kunden optimal in der digitalen Welt beraten und betreuen können.Versicherer können gegen einen Plattform-Beitrag den Datenaustausch zu angebundenen Maklern optimieren und ihre Vertriebsprozesse digitalisieren. Über die Plattform erreichen sie mehr Vermittler und können ihre Angebote in einem neuen Vertriebskanal gezielt anbieten.mobilversichert ist eine Marke der Munich General Insurance Services GmbH, die nach dem Kauf durch die PRINAS MONTAN GmbH zur Degussa Bank Gruppe gehört. Weitere Informationen unter www.mobilversichert.de.