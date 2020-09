Wechsel in der EUROBAUSTOFF Kommunikation / Thorsten Schmidt übernimmt ab 1. Januar 2021

Bad Nauheim (ots) - In der Unternehmenskommunikation der EUROBAUSTOFF steht zum 1. Januar 2021 ein Wechsel an. Nach über 14 Jahren gibt Bereichsleiter Franz-Josef Segin aus Altersgründen die Führung ab. Sein Nachfolger wird Thorsten Schmidt, bekannter, erfahrener Fachredakteur in der Baubranche, Senior Manager Programm in der Rudolf Müller Mediengruppe und damit redaktionell verantwortlich für das offizielle Verbandsorgan des "BDB - Deutscher Baustoff-Fachhandel" und Wirtschaftsmagazin BaustoffMarkt.Thorsten Schmidt ist seit über 20 Jahren als Redakteur in der Branche tätig. Ende 1998 startete er zunächst mit der redaktionellen Betreuung der Fachzeitschrift Schloss+Beschlagmarkt im Wohlfarth-Verlag, Duisburg, bevor er 2004 als Chefredakteur die Verantwortung für diesen Programmbereich übernahm. Seit 2010 war der heute 55-Jährige als Senior Manager Programm für den BaustoffMarkt verantwortlich. Mit dem Verkauf des Wohlfarth Verlages an die Rudolf Müller Mediengruppe in Köln übernahm Thorsten Schmidt die Leitung der Fachmedien im Bereich Handel und kümmerte sich in dieser Zeit verstärkt um die Entwicklung neuer Angebote für den Verlag."Wir sind froh, dass wir einen ausgewiesenen Kenner der Baubranche für die Leitung unserer Unternehmenskommunikation gewinnen konnten", freut sich Dr. Eckard Kern, Vorsitzender der EUROBAUSTOFF Geschäftsführung, bei der Vorstellung des zukünftigen Leiters der Unternehmenskommunikation Print und Online. "Thorsten Schmidt bringt alle Voraussetzungen mit, sicher in der Außenwirkung in der Branche zu kommunizieren. Er wird die Kommunikation intern und extern noch stärker auf die neuen Anforderungen innerhalb einer sich stark verändernden Medienlandschaft fokussieren."Der überzeugte Hamburger startet am 1. Oktober in seiner neuen Aufgabe in Bad Nauheim. Franz-Josef Segin wird ihn in einer Übergangszeit bis Januar 2021 begleiten, unterstützen und ihm nach und nach die Aufgaben übergeben.Pressekontakt:EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KGFranz-Josef SeginAuf dem Hohenstein 261231 Bad NauheimFon: +49 6032 805-181E-Mail: fjs@eurobaustoff.deOriginal-Content von: EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell